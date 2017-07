Trump pide a May que le "arregle" una cálida bienvenida en el Reino Unido

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que no vendrá a este país hasta que sea "mejor recibido" y le pidió que le "arregle" una cálida bienvenida, informa The Sun on Sunday.

Trump, a quien May invitó a hacer una visita de Estado cuando ambos se reunieron en Washington en enero, confirmó a la jefa del Gobierno británica durante la pasada reunión del G20 en Alemania que aún desea ir al Reino Unido, pero solo cuando vaya a tener una mejor acogida.

Según la transcripción de una conversación entre ambos obtenida por el periódico dominical, el presidente pide a May que intervenga para cambiar la opinión pública, que se ha mostrado muy reacia a que visite este país.

"No he tenido una gran cobertura por allí recientemente, Theresa", dice Trump a su aliada. Ella replica: "Bueno, ya sabes cómo es la prensa británica".

"Todavía quiero ir, pero no tengo prisa. O sea, que si me lo puedes arreglar, eso haría las cosas mucho más fáciles. Cuando sepa que voy a tener una mejor acogida, iré, y no antes", le aclaró el presidente.

La visita propuesta de Trump, para la que aún no hay fecha, aunque se esperaba este año, ha suscitado un aluvión de críticas tanto de la oposición política como de los ciudadanos, que han protagonizado multitud de protestas en contra.

Más de dos millones de personas firmaron una petición por internet para que se anulara la visita de Estado, que implica ser invitado de la reina Isabel II con todos los honores, y miembros del Parlamento han pedido que Trump no intervenga ante las dos cámaras, un honor que se reserva solo a algunos líderes