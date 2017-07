Melissa Rauch, Bernadette en 'The Big Bang Theory', anuncia su embarazo

La actriz Melissa Rauch, en su papel de Bernadette en la serie 'The Big Bang Theory'. (CBS)

La actriz de The Big Bang Theory Melissa Rauch, conocida por interpretar a Bernadette en la popular serie, ha anunciado de una manera muy emotiva que está embarazada de su primer hijo.

En una columna escrita en la revista Glamour, Rauch, de 37 años ha revelado que dará a luz en otoño de este año. "Este sería el único comunicado sobre mi embarazo que no me hace sentir como un completo fraude: 'Melissa está esperando su primer hijo. Está muy contenta, pero siendo sincera, debido al hecho de que tuvo un aborto la última vez que estuvo embarazada, está bastante asustada por que pueda suceder de nuevo", ha escrito.

En este sentido, ha contado que ese aborto involuntario le provocó una gran depresión. "Fue uno de los dolores más profundos que he sentido en mi vida. Desató una depresión que se quedó en mí. La imagen de nuestro bebé en el monitor de ultrasonido —sin movimiento, sin un latido del corazón—, después de haber visto ese mismo corazón pequeño sano y parpadeante justo dos semanas antes me persigue hasta el día de hoy", ha proseguido la actriz.

Todavía no está claro cómo afectará el embarazo de la actriz en la trama de la serie, donde su personaje ha sido recientemente madre de una niña, Halley, aunque sí se ha conocido que la actriz no estará en todos los capítulos de la undécima temporada. Recientemente, la cadena CBS ha confirmado que no se le verá la cara al bebé de Howard y Bernadette en homenaje a la fallecida actriz Carol Ann Susi, que interpretó a la madre de Howard Wollowitz en la sitcom y cuyo rostro tampoco se mostró.

