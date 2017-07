El Fib 2017 se pone en órbita con Foals y Los Planetas

La primera jornada hizo estragos entre los asistentes al FIB, que se ve que aún 'no habían cogido la forma' y se vieron obligados a acudir a su cita con la música más bien tarde en su segundo día. Una pena -para los primeros artistas-, pero seguro que no para los que sí estaban ya allí y pudieron disfrutar de las actuaciones del viernes completamente a sus anchas.

En el momento cumbre de la noche, con Fouls ya en el escenario, la historia era ya bien distinta. Los británicos, que 'jugaban en casa', congregaron a miles de seguidores y superaban los datos de la noche previa, que tuvo su punto álgido en la actuación de TheWeeknd. Y los miembros de Fouls, claro, no fallaron a un público que ya de por sí llegaba más que entregado.

El quintento británico que lidera Yannis Philippakis hizo uso de su potencia sónica y, con un repertorio plagado de hits, se los metió a todos en el bolsillo. Sonaron 'Birch Tree', 'Late Night', 'My Number', 'Spanish Sahara', 'Mountain At My Gates'... y acabaron, tras el paripé de turno (eso que se hace en la música de irte para que te reclamen y volver a salir cuando en realidad ya lo tenías previsto), con los bises 'What Went Down' y 'Two Steps'.

Volvamos al principio... la tarde, aunque falta de público, contó con propuestas más que interesantes. No pasaron desapercibidos la pareja de hermanos de Sheffield, The Sherlocks, que abrieron la jornada en el escenario principal. Allí mismo, en Las Palmas, también estuvieron los barceloneses Mourn, que tiraron de su habitual personalidad para ganarse a los asistentes. Ninguno de ellos -Jazz, Carla, Leia y Antonio- sobrepasa los 21 años, pero eso es lo de menos. Saben tocar, tienen fuerza y, además... qué importante es tener buenos referentes musicales.

Que Mourn es un grupo con una gran proyección es evidente, solo hay que ver su fuerza sobre el escenario del @fiberfib 🎸🥁🤘🏼@OHMOURN #FIB2017 pic.twitter.com/oRtX4gL9S9 — 20m - Cultura (@20mCultura) 14 de julio de 2017

También aparecieron los chicos de Childhood, otra de las jóvenes joyas del FIB 2017, que en este caso actuaron en el escenario VISA. Ben Romans-Hopcraft y su banda pusieron ese punto de funk 'buenrrollero' y necesario, y luego demostraron esa misma actitud mezclándose con el público para disfrutar también de otras actuaciones.

Y qué decir de Temples -padrinos, en parte, de los anteriormente mencionados Childhood-: pues nada, que derrochan clase y buen gusto. Su sonido envolvente, y 'The Golden Throne' o 'Shelter Song' lo reflejan, va mucho más allá de sus piezas más coreadas, como el buque insignea ('Certainty') de su último álbum, 'Volcano', que desató la locura en el escenario VISA.

Los miembros de The Wheels, sin embargo, tocaron en el R3 FIB Club (Ochoymedio). Y la verdad, habría estado bien haberlos visto en igualdad de condiciones. Es decir, en un escenario grande y un con un mejor sonido. La banda mallorquina solo tuvo media hora. Sí, no son británicos y probablemente todavía no son tan conocidos, pero tienen calidad para dar y tomar, te llevan en volandas al Londres de los 60 y los 70, y lo demuestran con canciones como 'Victims of a Dream', 'Mr. Hyde'o 'When I Was a Child' -esta última no formó parte del repertorio-.

En ese mismo escenario hizo acto de presencia el aragonés Borja Lanudo, mucho más conocido por su nombre artístico, Bigott. Es de esos tipos que jamás te deja indiferente, tanto por su gran gusto musical, por su voz profunda y porque, además, te saca una sonrisa, siempre. Un musicazo y un cachondo, vamos. Nada más empezar el concierto pidió a los asistentes que por favor, que lo siguieran en Instagram. Y listo, se los metió a todos, también a los profanos, en el bolsillo.

Y entonces orbitaron Los Planetas...

Pero vamos de vuelta al escenario principal, porque otra de los momentos importantes de la noche se produjo cuando orbitaron allí Los Planetas. El público nacional acudía con ganas mientras el resto deambulaba en busca de nuevas sensaciones. Los granadinos, que hace poco presentaban 'Zona Temporalmente Autónoma', están en el FIB como en su casa y es, claramente, una de sus bandas de referencia, como quedó patente anoche en su actuación ante miles de españoles entregados. Una sensación parecida se percibiría después en el escenario VISA, cuando apareció allí La Casa Azul y armó una auténtica revolución sexual.

Los Planetas está de 'Cumpleaños Total'. Es su décimo concierto en la historia del @fiberfib. Ya sobre el escenario principal del #FIB2017 pic.twitter.com/IlHNqY5rTu — 20m - Cultura (@20mCultura) 14 de julio de 2017

Y, como no, también hubo momentos impagables. Anécdotas de todo tipo, como el guiño 2manydjs a Chimo Bayo al comenzar su sesión o el apoteósico final de Jon Crepúsculo, que tuvo a Nacho Vigalondo de gogó y a los coros, a Tomasito taconeando y con las palmas y a un barman sirviendo vermú. Un momento de auténtica locura. Pero así es el FIB, hay de todo y para todos los gustos.