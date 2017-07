Córdoba ha batido el récord histórico de calor en España: 46,9 grados... y podría ser aún mayor

Córdoba ha batido este jueves récord histórico de calor en España al registrar la estación meteorológica del aeropuerto 46,9 grados, la mayor temperatura máxima alcanzada en nuestro país en una estación principal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desde que hay registros.

Así lo indica el jefe de Predicción del Centro Meteorológico de Aemet en Málaga, Fausto Polvorinos, que añade que la temperatura más alta registrada hasta el momento en Córdoba data del 23 de julio de 1995, cuando se alcanzaron los 46,6 grados.

Además, aunque aún está por verificar, una estación automática midió en la tarde de este jueves en Montoro (Córdoba) 47,3 grados centígrados, que de confirmarse sería la temperatura más alta alcanzada en España, superando así los 47,2 grados registrados el 4 de julio de 1994 en Murcia.

.@metoffice data shows that #Montoro reached 47.3 °C today, making it the highest temperature on record in Spain 😮🌡️ pic.twitter.com/muyxcVNOav