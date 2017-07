Zoido llama a recuperar el espíritu de Ermua tras la mofa de dos jóvenes del asesinato de Miguel Ángel Blanco

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha rechazado este viernes en Gijón el comportamiento de dos jóvenes que se mofaron del asesinato de Miguel Ángel Blanco frente a un cartel, colgado en el Ayuntamiento de Oviedo, que recordaba el 20 aniversario de su asesinato a manos de ETA, "aunque haya sido queriendo hacer una broma", ha apuntado, al tiempo que ha animado a recuperar el espíritu de Ermua.

"Si lo han hecho por eso, es una broma de un pésimo gusto", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación, tras su visita a la Comisaría de Policía de Gijón, sobre un caso que ya investiga la Fiscalía tras la publicación de una red social en la que puede verse a los dos jóvenes, que ya han perdido perdón, simular con el dedo que se apuntan a la cabeza.

Zoido ha insistido, sobre todo, en que se está celebrando el 20 aniversario del secuestro y asesinato "brutal" de Miguel Ángel Blanco, que supuso que toda la sociedad española se levantara en pie y diera un grito unánime, según él.

Ha recalcado que eso se vino a llamar el espíritu de Ermua y que, según el ministro, se debe recuperar "a toda costa". Ha recordado, asimismo, las manos blancas que llenaron todas las capitales de España en una marea humana para decir "basta ya y para decirle a ETA que los vascos sí, pero la ETA no, y que ya estaba bien de asesinatos", ha señalado.

"Ese espíritu y, sobre todo, el sufrimiento de tantas y tantas miles de víctimas del terrorismo no puede ser objeto ni siquiera de una broma de mal gusto",

ha reivindicado. Es por ello, que para las víctimas de terrorismo ha pedido "Justicia, verdad, memoria, y, sin duda, un relato veraz".

Y en especial, ha animado a la juventud que conozcan bien a todas las víctimas del terrorismo, que sepan lo que han pasado y siguen pasando, para que de esa forma no vuelvan a hacer una broma de ese mal gusto.

"Si no ha sido una broma si no lo que pretendían era otra cosa, significaría algo más", ha apuntado, antes de añadir que aunque no haya sido con esa maldad, que en un principio pudiera entenderse, eso no hay quien lo entienda. "Defenderé siempre a las víctimas del terrorismo porque llevan una pena, una tristeza y sobre todo un dolor que no se le apartará durante toda su vida", ha sostenido.

TOLERANCIA CERO

Por otro lado, preguntado por el intento de agresión sexual a una joven en unas fiestas de una parroquia gijonesa, ha apuntado que aunque es un caso particular ocurrido en Gijón, "sin duda tolerancia cero contra cualquier tiempo de violencia, pero más en este tipo de violencia sexual o todo lo que significa violencia de género", ha recalcado.

"Tolerancia cero", ha insistido, para añadir que se harán todos los esfuerzos para combatir esta violencia. Y respecto al caso de Gijón, se ha mostrado "absolutamente convencido" que al final se esclarecerán los hechos y aquel que haya cometido alguna ilegalidad, sin duda, estará en poco tiempo a disposición policial.

BAJA CRIMINALIDAD

Por otro lado, respecto a su estancia en Gijón para visitar, acompañado del delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, las dependencias policiales del Cuerpo Nacional de Policía de Moreda y El Coto y la Comandancia de la Guardia Civil, ha destacado la labor de los funcionarios públicos encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos.

Ha destacado, asimismo, que la Jefatura Superior de Policía de Asturias, con seis comisarías locales, tiene unas "buenas infraestructuras" y una participación "muy decidida" en el bajo índice que delincuencia en el Principado, con 18,5 puntos por debajo de la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes.

Especialmente ha resaltado el hecho de que son seis años los que vienen reduciendo año a año esta tasa respecto a la media nacional. Ha remarcado que Asturias, junto a Extremadura, son las dos autonomías con menor tasa de criminalidad en toda España. Respecto a la Guardia Civil, con dos Comandancias en la región y 65 acuartelamientos, les ha reconocido su buena labor.

Zoido, a este respecto, ha incidido en que 3.300 hombres y mujeres que velan en el Principado por la seguridad merecen el reconocimiento no solo de los asturianos sino también del Ministerio y el Gobierno de España. Ha apuntado, asimismo, que entre enero y mayo se han producido 10.518 infracciones penales conocidas, lo que viene a suponer todavía un descenso de casi dos puntos respecto al año anterior.

El ministro del Interior se ha referido también al dispositivo especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el que participan unas 1.000 agentes, con motivo del Descenso del Sella, que congrega en torno a 200.000 personas. Además, ha aludido a la incorporación de agentes en prácticas, de los que se ha mostrado seguro que los buenos resultados en la región les servirán para completar su formación.

Consulta aquí más noticias de Asturias.