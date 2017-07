Somos e IU acusan al gobierno local de poner trabas para incluir a las educadoras de las escuelas infantiles en

En un comunicado conjunto los grupos han criticado que la alcaldesa solicitó a recursos humanos un informe sobre "procedencia en lugar de un informe sobre legalidad" de la inclusión en la RPT y que no se dio respuesta a la solicitud de la oposición y los sindicatos de reunir a la mesa de negociación para tratar este tema.

Somos e IU ha criticado también que el asunto no vaya a ir al pleno de julio, "como había comprometido. Sin embargo, a pocos días delpleno, el concejal de personal no sabía nada del tema y el director derecursos humanos, que es quien debería redactar la propuesta, no teníaningún encargo", han criticado.

La alcaldesa les había dicho, según sus explicaciones, que se tramitará de urgencia, "una forma de impedir que la oposición conozca previamente la propuesta y así prepare la respuesta. Ante nuestra queja, la alcaldesa dice "si no os gusta votáis en contra de la urgencia y se acabó", demostrando una prepotencia inaceptable".

Somos e IU han asegurado que este viernes les han informado que el tema se tratará en el pleno de agosto. "Nos parece una falta de respeto que no sean capaces ni siquiera de molestarse en presentar en plazo su propuesta de rechazo a la inclusión en la RPT, pues eso es lo que ya sabemos que van a traer al pleno", han indicado en el escrito.

Han criticado a Monteserín por "la gestión de este tema, la inacción y desidia de la alcaldesa y del concejal de Personal, principales responsables", y han reclamado "que tomen en serio las propuestas que democráticamente se aprobaron en el pleno y dejen de ignorar al colectivo de las educadoras".

