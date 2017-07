UGT demanda a Marsegur por no respetar las condiciones laborales de los vigilantes subrogados del cuartel de Loyola

Al mismo tiempo, el sindicato ha presentado una denuncia en Inspección de Trabajo por este mismo motivo, que "en la práctica supone que los vigilantes afectados vean reducidos sus salarios en más de un 30%".

Según ha explicado la central sindical en un comunicado, Marsegur les está aplicando su propio convenio de empresa, "que está muy por debajo del convenio estatal del sector tanto en salarios como en condiciones laborales".

En concreto, el convenio de empresa firmado para 10 años "recoge un salario base de unos 700 euros, casi 200 euros por debajo del estatal", y un plus por nocturnidad que "se paga a 10 céntimos la hora, lo que supone 9 veces menos que lo fijado en el convenio del sector de Seguridad Privada, entre otras cuestiones".

El responsable de seguridad privada de UGT en Euskadi, Isidro Campo, ha señalado que, "para mayor agravio", la empresa está aplicando en estos momentos un convenio de empresa que "a principios de mayo de este mismo año, la Audiencia Nacional ya lo consideró nulo". "Aunque la sentencia se encuentra recurrida por la empresa, hasta nueva resolución, Marsegur debería en cualquier caso aplicar el Convenio Estatal del Sector de Seguridad Privada", ha apuntado.

El responsable de UGT ha advertido de que, al no aplicar el convenio Estatal del Sector de Seguridad Privada, Marsegur "no sólo está incumpliendo la legislación vigente en detrimento de sus trabajadores, sino que además se están produciendo situaciones de infracotización a la Seguridad Social, con el perjuicio que ello supone". El sindicato no descarta la formulación de una futura denuncia penal por un delito contra los derechos de los trabajadores.

