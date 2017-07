La revisión de los ficus del Jardín de Floridablanca permite detectar una rama de 2 toneladas con riesgo de caída

Los técnicos estiman que las intensas temperaturas de los últimos días han podido influir en ello. Esta ola de calor, junto con la escasez de lluvias, fue determinante en el

accidente en el ficus de Santo Domingo hace un mes, y aconsejó en ese momento el cierre del Jardín de Floridablanca, que ha permanecido así desde entonces.

Ha sido un tiempo dedicado a reiterar las inspecciones sobre su arbolado, recurriendo a especialistas externos de dentro y fuera de la Región para determinar, junto con los técnicos municipales, el modo de proceder más adecuado con estos ejemplares.

Precisamente cuando se ha registrado un nuevo episodio de altas temperaturas ha sido cuando se ha detectado el problema en la rama que se ha eliminado hoy.

Estos trabajos se suman a los realizados a principios de junio en los ficus del jardín, dentro de la programación habitual de mantenimiento de estos ejemplares, incluyendo la poda, que supuso la retirada de 3.500 kilos de ramas. Esta labor técnica en altura de realiza cada seis meses -aunque el año pasado se hicieron tres-, pero hay personal diario en el jardín para efectuar revisiones visuales.

La inspección se ha efectuado árbol a árbol, rama a rama, con una cesta en altura, para eliminar cualquier parte dañada o susceptible de provocar algún problema. La labor, sin embargo, no ha concluido aún, razón por la cual el jardín no podrá abrir al público antes de mañana sábado y no se llevará a cabo hasta que los técnicos certifiquen que se han controlado los factores de riesgo.

