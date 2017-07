Eloy Suárez (PP) afirma que las medidas económicas de Rajoy "están dando resultados"

El parlamentario popular ha expuesto que cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero dejó el Ejecutivo central había 3,3 millones de parados y desde entonces se han generado 2,2 millones de empleos, beneficiando a "personas que tienen un proyecto de futuro que no tenían entonces". Ahora "el empleo tiene que ser de más calidad, pero de no tener empleo a tenerlo es un paso importante", ha dicho.

Con el Gobierno de Rajoy, ha continuado, se ha pasado de destruir 1.200 empleos cada día -en la etapa de Zapatero- a crear 2.700 a diario; en la provincia de Zaragoza 10.605 personas han dejado de estar en el paro en el último año.

Desde 2012, en Aragón hay 34.481 personas paradas menos, de los que 1.013 son jóvenes menores de 25 años y 6.300 mujeres, y la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 16.909 personas desde mayo de 2016. Las tasas de paro en la provincia de Zaragoza son "sustancialmente mucho mejores" que las del resto de España, ha subrayado.

Los pensionistas aragoneses cobran 165,39 euros más al mes que en 2011, "una variación importante", ha proseguido Suárez, quien también ha comentado que las rebajas fiscales en el IRPF se elevan a 237 millones de euros en un año, de forma que cada aragonés ha dejado de pagar 452 euros. A la vez, hay 902 empresas más y 1.749 autónomos más, un crecimiento por debajo de la media nacional.

El diputado del PP Zaragoza ha expuesto que 72 de cada 100 euros se destinan a política social, lo que convierte a los PGE de 2017 en "los más sociales de toda la Historia", apuntando que se destinan 140.000 millones de euros a las pensiones y se consolida la rebaja del IRPF.

Ha apostado por alcanzar los 20 millones de puestos de trabajo para garantizar el Estado del Bienestar, reconociendo que "queda camino por recorrer".

COMPROMISOS

Tras las elecciones generales de 2016, "el PP entendió el mensaje" y "al final ha sido capaz de pactar y hacer cosas", ha planteado Eloy Suárez, indicando que el Gobierno de España ha cumplido el 60 por ciento de sus 150 compromisos de legislatura.

Ha mencionado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la creación del bono social energético o la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas, así como la puesta en marcha de dos Comisiones de investigación en el Congreso, la constitución de una subcomisión para el Pacto por la Educación y la próxima aprobación de la nueva Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, que "va a suponer un punto de inflexión en la erradicación de un gravísimo problema".

Eloy Suárez ha destacado, asimismo, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y del techo de gasto de 2018 con siete partidos, lo que "no es fácil".

"Tenemos que seguir trabajando" porque "hay problemas graves, como Cataluña, la unidad contra el terrorismo" y "hay que seguir avanzando en ese Presupuesto de 2018", pero "si mejora la economía, al final somos capaces de mejorar las políticas sociales".

DIÁLOGO FLUIDO

El parlamentario del PP Zaragoza ha aseverado que "hay un diálogo fluido con el Gobierno de Aragón", considerando que "ese es el camino", y ha recordado que el presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, ha reconocido que la Comisión Bilateral Aragón-Estado "había ido razonablemente bien".

"El camino a la confrontación no conduce a ningún lado", ha planteado Suárez, quien ha hecho notar que en estos momentos el Gobierno regional tiene 700 millones más para gastar que en 2015 y que la modificación del techo de gasto supone que la Comunidad tiene más capacidad de gasto, lo que a su vez permite hacer más políticas.

Además, ha puesto de relieve que en los peores años de la crisis, Aragón "ha sido la Comunidad que mejor ha sido tratada" en materia de infraestructuras hidráulicas, mencionando Yesa, Mularroya y Biscarrués. Ha asegurado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "va a cumplir con Aragón" y esta "va a ser una buena legislatura a pesar de las dificultades económicas".

Se ha mostrado preocupado por la reforma del sistema de financiación autonómica, pronosticando que "va a ser una batalla dura", pero "habrá que darla y esperamos que nos vaya bien" a los aragoneses.

"Va a ser muy complicado" porque "al no haber mayorías todo el mundo se va a tener que retratar" y "cada uno defendemos nuestro territorio". Sobre el informe de la Comisión de expertos en financiación, según el cual Aragón está sobrefinanciado, Eloy Suárez ha opinado que "algunos no conocen bien el territorio" porque "una carretera en Aragón no vale lo mismo que en Madrid".

A juicio del diputado 'popular', "la población no puede ser un factor que determine la financiación autonómica" y ha vaticinado que "los propios partidos van a generar tensión".

