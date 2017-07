The Weeknd abre el FIB más comercial y consigue una respuesta multitudinaria

El cantante y compositor canadiense The Weeknd durante su actuación esta noche en la primera jornada del Festival Internacional de Benicassim 2017. (Ignacio Brotons / EFE)

El artista global encargado de reinventar el rythm and blues (R&B), The Weeknd, protagonizó anoche un arranque abarrotado de público en el Festival Internacional de Benicàssim, en el que se formaron largas colas para escuchar los temas más comerciales del canadiense.

El atractivo comercial de la estrella mediática -pareja de la actriz y cantante Selena Gómez- y sus hits mundialmente conocidos han provocado carreras, prisas e histeria colectiva entre el público.

Con un recinto ligeramente diferente y preparado para albergar a 53.000 asistentes, el éxito de Abel Tesfaye (el hombre detrás de The Weeknd) ha obligado incluso a cortar el paso temporalmente en una zona cercana al escenario principal por la acumulación del público en el lado izquierdo del mismo, al que se accede de manera natural desde el recinto.

Las colas en la entrada han sido especialmente largas y en el intercambio de pulseras se han afanado hasta el punto de que el director del evento, Melvin Benn ha acudido para ayudar a organizar a los asistentes.

La seguridad, que este año ha aumentado un 30%, ha ralentizado también el acceso al recinto, pues el control de las bolsas -las permitidas no debían superar además el tamaño de un folio formato A4- ha sido mucho más exhaustivo.

The Weeknd ha arrancado con tres temas de Starboy, su último trabajo, Starboy, Party Monster y Reminder, incontestablemente solventes y buenos argumentos para poner a miles de personas a bailar en el escenario principal del FIB. Ha sonado también el tema Earn it compuesto por el artista para la película 50 sombras de Grey y sus éxitos más reconocibles I Feel it Coming y Reminder, también de su nuevo trabajo. Todo ello argumentos para haber protagonizado el que será seguro uno de los conciertos más multitudinarios de la 23 edición del festival.

Belako siguen en un ascenso imparable y seguro con un rock con tintes electrónicos salpicado con post-punk que cada vez suena mejor

Al éxito de público ha contribuido también el artista de hip hop y grime Stormzy, con temas incendiarios que han protagonizado las primeras carreras de la noche desde la entrada hasta el escenario Las Palmas.

Los británicos The Courteeners, cuya actuación se solapaba con The Weeknd, han conseguido llenar hasta la bandera el escenario Visa, lo que demuestra el gran número de público que se ha registrado en la jornada de jueves, tradicionalmente mucho menos que en viernes y sábado.

Ride volvían al FIB tras haber tocado en su debut, y tras el paréntesis de 20 años en su carrera, y han demostrado en el escenario principal que su nuevo trabajo Wheather Diaries bien ha merecido su vuelta.

La noche tuvo otros momentos destacables como la actuación de los vizcaínos Belako, que siguen en un ascenso imparable y seguro con un rock con tintes electrónicos salpicado con post-punk que cada vez suena mejor.

Los valencianos Tórtel y Gener compartían cervezas en la zona VIP entre las actuaciones de ambos y los islandeses Kaleo ponían a todos los británicos a saltar con su rock de tinte americano y la voz rasgada de JJ Julius Son.

Con casi 20 minutos de retraso -algo insólito en el FIB y que se ha producido también con Tórtel- la banda de la nigeriana-londinense Eno Williams ha traído el sonido más original de la noche. La potente voz de la cantante, su energía, sus bailes han acompañado su música africana con la electrónica con letras que claman por el empoderamiento, la libertad y la liberación del baile para las mujeres.

La noche continúa con otro toque de nostalgia de la mano de The Jesus and Mary Chain, banda legendaria e influyente y que también estuvo en la primera edición del FIB. El grupo escocés de los hermanos William y Jim Reid vuelven sin haber perdido un ápice de brillo con su disco Damage and Joy.

Cierra el escenario principal Bonono, alias tras el que está el productor, compositor, músico y DJ británico (afincado en Estados Unidos) Simon Green.