El socialista García-Page incorpora a Podemos a su Gobierno en Castilla La-Mancha

El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este jueves que Podemos se incorporará "a la gestión de Gobierno" de la región. Asimismo, los Presupuestos en la comunidad saldrán adelante con el apoyo de la formación morada.

Así han puesto punto y final a la crisis institucional surgida tras el fracaso del último Proyecto de Ley de Presupuestos regionales el pasado mes de abril acordando renovar el pacto de investidura que otorgó al PSOE el Gobierno —roto unilateralmente por Podemos hace 10 meses— y pactando unos nuevos presupuestos para este año y para el próximo ejercicio.

La oferta de page incluye una "doble incorporación" al Ejecutivo: una vicepresidencia, que en principio sería ocupada por García Molina, y una consejería responsable de la coordinación de la puesta en marcha del Plan de Garantías Ciudadanas, que podría recaer en el otro diputado de la formación morada.

Este comunicado se ha producido durante una reunión de Page con el secretario general de la formación morada en la comunidad, José García Molina, para abordar la negociación del Proyecto de Ley de Presupuestos, pese a que García-Page siempre se había mostrado contrario a una posible confuencia de ambas fuerzas, tanto a nivel regional como nacional. Además aunque el acuerdo se realizó en Toledo, en él intervinieron los secretarios generales de ambos partidos, Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos).

Durante la reunión, García-Page y Molina se han mostrado de acuerdo en "mirar hacia el futuro" a partir de ahora. "Llegada la situación al punto en el que estaba, creo que era bastante razonable plantearnos un acuerdo de estabilidad para los dos años próximos. Esto me lleva a ofrecer a los responsables de Podemos que se incoporen a la gestión del Gobierno", declaró el presidente.

En el conjunto de las gestiones nucleares estamos de acuerdoDespués confirmó que finalmente han llegado a "un acuerdo" para los Presupuestos en la comunidad. "No podríamos haber llegado a un acuerdo sobre la composición del Gobierno si antes no hubieramos acordado la miga de los Presupuestos. Hemos decidido mirar hacia delante y mirar lo que le importa la gente y no perdernos en jardines extraños de la política", añadió.

Asimismo echó la vista atrás y recordó que este pacto pretende garantizar la "reconstrucción de lo destrozado" por el PP durante los años anteriores que estuvo al frente de la Junta.

Por su parte, el representante de la formación morada en esta autonomía, que acudía al encuentro con una hoja ed ruta "muy clara", tal y como explicó el mismo este miércoles, en esa reunión que "en el conjunto de las gestiones nucleares estamos de acuerdo". Entre ellas están la "mejora" en la sanidad o la educación pública.

"Lo más importante es que haya garantías y confianza para que haya estabilidad" que es lo que "merece" Castilla La-Mancha, matizó Molina. En cualquier caso, este manifestó que la decisión de entrar en el Gobierno se someterá a la militancia, y en breves fechas se pondrá en marcha un proceso participativo para que sean los inscritos los que decidan.