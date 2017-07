Las nuevas ayudas para reformar casas beneficiarán a más familias y nuevos barrios

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva convocotaria del plan MAD-RE, Madrid Recupera, un programa de regeneración de edificios para los barrios que se encuentran en una situación más delicada. Este año más familias y nuevos barrios podrán beneficiarse de la subvención gracias a los casi 50 millones de euros destinados inicialmente, ya que esta cantidad podría ampliarse hasta los 75 en caso de ser necesario.



¿Quién puede beneficiarse de las ayudas?

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las comunidades de propietarios y los propietarios de viviendas unifamiliares de la capital. En ningún caso puede solicitarla un vecino a título particular.



¿Dónde puedo solicitarla y hasta cuándo?

Las solicitudes pueden presentarse en cualquier registro oficial del Ayuntamiento de Madrid o a través de la Sede Electrónica. El plazo de presentación para la convocatoria de 2017 comenzará la próxima semana y terminará el 30 de noviembre.



¿Qué tipos de subvenciones se conceden?

Existen dos líneas de subvenciones. Una está destinada exclusivamente a mejorar la accesibilidad en los edificios. A ella puede optar cualquier comunidad de propietarios de la ciudad de Madrid. La otra línea de ayudas va encaminada a mejorar las fincas en las Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana, las llamadas APIRUs. En este caso, sus propietarios podrán pedir ayudas para accesibilidad, eficiencia energética y conservación.



¿Qué zonas están consideradas apirus?

Para saber si tu barrio está considerado Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana puedes consultarlo en la web municipal (www.madrid.es). En la convocatoria de este año se han incluido ocho nuevas APIRUs (Peñagrande, Casco de El Pardo, Valvanera, Marqués de Jura Real, General Ricardos/Armengot, Casablanca, Ampliación del Casco de Vallecas y Colonia Nuestra Señora de Covadonga) y se ha ampliado el tamaño de 21 de las 112 existentes. En la actualidad hay 120 APIRUs.



¿Cómo se han elegido?

En la configuración de las zonas susceptibles de recibir estas ayudas se han tenido en cuenta hasta cinco indicadores: el valor catastral de los inmuebles, la renta media, la antigüedad de las edificaciones y el porcentaje de la población envejecida y sin estudios.



¿Cuál es la cuantía de la ayuda?

En las APIRUs, la subvención de accesibilidad llega al 70% con un límite de 10.000 euros por piso. Si la solicitud es para mejorar la eficiencia energética, la ayudas sufragan entre el 50 y el 60% de las actuaciones, con un máximo de 8.000 euros por vivienda. En materia de conservación, las ayudas llegan al 35% con un máximo de 4.000 euros por piso si se trata de reparaciones generales (instalación de luz, pequeñas grietas...). Si son obras que afectan a la estructura se abona hasta el 50% con un máximo de 6.000 euros por vecino. Las ayudas para accesibilidad en toda la ciudad alcanzan el 35% con un máximo de 4.000 euros por vivienda.



¿Cómo se abonan?

Las ayudas se abonan a cada solicitante entregando un adelanto del 50% al inicio de las obras y el resto a su finalización.



¿Cuántas familias se beneficiarán?

El Ayuntamiento calcula que 60.000 nuevas familias madrileñas podrían beneficiarse de las ayudas. En la anterior convocatoria la cifra llegó a 24.500.



¿Hay más novedades?

Entre las novedades para este año destaca la inclusión de una ayuda social para las familias madrileñas con menos recursos que contempla la subvención de hasta el 90% de la obra. Para ello, hay qu estar dado de alta en el área municipal de Equidad antes del 1 de enero de 2017 y que la renta per cápita de la unidad familiar no supere los 350 euros.



¿Dónde puedo consultar todas mis dudas?

En el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid podrá consultar toda la información. También puede resolver sus dudas en el número de atención ciudadana 010 o solicitar cita con los informadores urbanísticos en cada Junta Municipal de Distrito. También puede dirigir sus consultas al correo rehabilitacion@madrid.es.

Consulta aquí más noticias de Madrid.