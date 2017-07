Denuncian una oferta de trabajo del Écija Balompié dirigida solo a hombres y el club rectifica

El club de fútbol Écija Balompié publicó, a través de su cuenta de Twitter y Facebook, una oferta de empleo de "asistente de operaciones" para realizar las funciones de responsable de bar en el estadio municipal y de auxiliar de oficina, para hombres de entre 18 y 30 años, que sea "diligente y apasionado"

En la oferta se pedía un hombre de 18 a 30 años, "diligente y apasionado"La secretaria de Mujer de CC OO de Sevilla, Pepa Páez, denunció estos hechos y consideró "indignante e intolerable que en pleno siglo XXI a las mujeres no se les permita acceder a determinados puestos de trabajo por el mero hecho de ser mujeres".

Páez pidió al Écija Balompié que rectificara y permitiera un acceso igualitario y con garantías a la oferta laboral en el que "no se penalice" a las mujeres y ha anunciado que "CC OO acudirá a denunciar el caso ante las instancias necesarias para que no se sigan produciendo casos, como este, de abuso contra la igualdad entre hombres y mujeres".

Rectificación

Por su parte, el club ha pedido disculpas públicamente y ha admitido que ha cometido un "error", por lo que ha procedido a eliminar los requisitos de género y edad.

Según el escrito publicado en las redes sociales por el presidente del club, Yunggon Park, recogido por Europa Press, el Écija Balompié "comprende que cualquier oferta de trabajo no puede inclinarse por un solo sexo" y ha concluido que "no se trata solo de la publicación del trabajo sino que la evaluación del solicitante al empleo tiene que ejecutarse solo viendo la aptitud de cada persona, y no por el género".

Queremos pedir disculpas públicamente. Hemos cometido un error y hemos aprendido la lección. pic.twitter.com/Og2Ynft62D — ÉCIJA BALOMPIÉ (@ecijabpe) 13 de julio de 2017

El club ya ha rectificado y eliminado el requisito de edad y géneroAsimismo, ha agradecido a todos los que han compartido su opinión con ellos y que han "conseguido ayudarles a conseguir alcanzar la decisión correcta".

Antes de dicha rectificación, fuentes del club informaron de que "las empleadas son quienes han pedido tener a un chico en la barra" y que "sus motivos tendrán, no nos vamos a meter en su trabajo", asegurando que lo han hecho "con las mejores intenciones".

El club había informado en un tweet que su "idea no es otra que la de reforzar el equipo de bar incluyendo una figura masculina, tal y como nos han pedido las chicas". Además, en dicho tweet han señalado que entienden "la preocupación sobre la cuestión del género pero, simplemente, procuran satisfacer las necesidades de sus empleadas".

