Diputación instala en Capuchinos una nueva marquesina de Bizkaibus adaptada a la anchura de la ubicación

En concreto, la marquesina dará servicio a las líneas A3930 Bilbao - Galdakao, A3513 Bilbao - Hospital Galdakao- Gernika Lumo- Ea- Lekeitio, y A3523 Bilbao - Hospital Galdakao - Gernika Lumo - Aulesti - Lekeitio, según ha informado la Diputación.

La nueva marquesina ha sido especialmente diseñada para adaptarse a su nueva ubicación, debido a que la anchura de acera hacía inviable la colocación de una tipo estándar.

"El ancho de la acera es de 2,85 metros, motivo por el cual no podía colocarse una marquesina tipo ya que obstaculizaba el acceso peatonal de los viandantes y no respetaba la normativa de accesibilidad, que exige que en el entorno urbano la anchura mínima libre de obstáculos sea de 2 metros", ha explicado el diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, Vicente Reyes. Por ello, ha indicado, se acordó con el Ayuntamiento diseñar "una que no entorpeciera el paso por la acera.

La nueva marquesina tiene 8 metros de longitud y una anchura de 1,5 metros. Los paneles laterales miden 0,85 metros y son más estrechos que los habituales, para no interferir el paso por la acera.

Va pintada en el mismo color verde del mobiliario urbano de Bilbao para que "visualmente se integre mejor en el entorno" y lleva ya incorporado el apoyo isquiático que llevarán a partir de ahora todas las nuevas marquesinas de Bizkaibus.

