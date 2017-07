Clemente destaca el papel de las CCAA fronterizas para ayudar en la toma de decisiones que afecten a España y Portugal

Así lo ha subrayado durante la reunión de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) y de Parlamentos de Frontera Hispano-Lusa que se ha celebrado en Plasencia (Cáceres) y al que han asistido también los presidentes de las cámaras de Extremadura, Andalucía y Galicia.

Para Clemente, se trata de un encuentro "relevante" para la Comunidad dado que Castilla y León "tiene una vinculación estrecha con Portugal al compartir numerosos intereses vinculados a actividades económicas o sociales".

"Es una forma de darles a los ciudadanos una mejor respuesta a sus necesidades de manera particular a los que viven en la frontera entre Portugal y España. Y además haciendo que las fronteras no se noten. Cuando hay una buena gestión y colaboración, las fronteras deben de desdibujarse porque las personas que viven en un territorio no están pendientes hasta dónde llega su país o zona, lo que entienden es de necesidades", ha subrayado la presidenta del legislativo castellanoleonés.

La RIET es una Asociación transfronteriza de cooperación territorial que agrupa a entidades políticas, empresariales, sociales y universidades, en total 31 miembros que representan a todo el territorio de la frontera hispano-lusa. Sus principales objetivos son defender los intereses de los territorios de frontera y sus ciudadanos y empresas, en el sentido de promover la dinamización económica, comercial, cultural, social y del área transfronteriza así como coordinar y gestionar la cooperación entre los territorios.

