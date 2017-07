La Junta Municipal Centro rechaza el carril bici del Paseo Sagasta

En él, se pide la paralización inmediata del proyecto planteado y se critican las "formas" utilizadas por el Gobierno de la ciudad para formular esta propuesta, ha informado el PP en una nota de prensa.

La concejal 'popular' y presidenta del Distrito Centro, Patricia Cavero, ha manifestado que los representantes de los vecinos del centro han hablado "con claridad" y han evidenciado que no quieren un carril bici "que genera problemas y confrontación donde no los había y que no ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos, comerciantes y usuarios de la vía".

La edil ha destacado que "este proyecto ni siquiera gusta a los colectivos ciclistas", como quedó claro en las reuniones de trabajo que se han mantenido en el seno de la junta durante esta semana, y ha advertido de que "ni siquiera hay proyecto, no hay informes de policía, alumbrado, parques y jardines o planeamiento, no sabemos quién lo ha pedido y tampoco las afecciones en las calles por las que se desviaría todo el tráfico".

El acuerdo del Pleno de la Junta Municipal Centro de Zaragoza también pide la apertura de un "verdadero proceso de participación ciudadana" para el estudio de la movilidad del Paseo de Sagasta y su entorno "que permita a los técnicos municipales conocer las verdaderas necesidades y formular propuestas de actuación que tenga en consideración todos los medios de transporte públicos y particulares".

Además, solicita la vinculación de las actuaciones de la movilidad en el Distrito Centro a su estudio en conjunto y a su reflejo e inclusión en la revisión del Plan de Movilidad Sostenible que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza.

El pleno de la junta municipal ha encomendado a la presidenta del Distrito que presente estas conclusiones ante la concejala delegada de Medio Ambiente y Movilidad en la reunión que tendrá lugar el próximo lunes, 17 de julio, a las 19.00 horas.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.