El PAR exige paralizar el 'Proyecto Tresmiles' y que los montañeros opinen sobre las denominaciones

Los parlamentarios Lucía Guillén y Jesús Guerrero han ofrecido una rueda de prensa en la que no han puesto en duda la opinión de los expertos que conforman la Comisión, pero sí se han quejado de que "no se ha consultado" a los montañeros.

Han pedido "no renombrar lo que ya tiene nombre" por considerarlo "un sinsentido" que "llevará a la confusión a turistas y visitantes" al retirarse una denominación "adquirida por parte de todos".

Guillén ha señalado que los municipios afectados han recibido el pasado mes de marzo una carta del Gobierno de Aragón con una relación de los nombres de los picos en español, francés y otras denominaciones, así como la altura de los mismos y la propuesta oficial, que abarca desde "pequeñas variaciones", como Punta de la Faxa por la actual Gran Facha o Las Argualas por As Argualas, "cambios minúsculos" que atañen más a la lingüística que a la toponimia. Solo cuatro municipios, de todos los consultados por la Comisión, han respondido a la misiva oficial.

EMBLEMAS DE ARAGÓN

Sin embargo, ha continuado Lucía Guillén, hay otros picos muy conocidos que son "emblemas de Aragón" a los que la Comisión ha propuesto cambiar el nombre "a nuestro juicio de manera errónea", como Tuca d'Aneto por el Aneto. Ha observado que una tuca es "un monte de segunda categoría" y el Aneto tiene una altura de 3.404 metros.

La diputada del PAR ha planteado que hay picos que no tienen denominación, pero "otros muchos tienen nombres establecidos, en su mayor parte, por los pirineístas", ya que los lugareños no los frecuentaban porque no ofrecían recursos para explotar.

Ha recordado que ya se elaboró una lista de nombres hace 30 años y se cambió alguno, "y alguno debería revisarse", pero "la mayoría son nombres asentados y se usan a lo largo de los últimos años".

Guillén ha opinado que esta iniciativa no debe llevarse a cabo en este momento y ha propuesto paralizar el proceso y retomarlo después teniendo en cuenta a "quienes mejor conocen la realidad territorial y la Historia".

