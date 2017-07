La aceleración de un Tesla salva a su conductor de un accidente

El protagonista de esta historia es un Tesla Model S P85D. La P quiere decir performance, el 85 es la capacidad de la batería medida en kW/h y la D se refiere a que tiene un doble motor (Dual Motor). Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos. Precisamente esta capacidad de aceleración es la que salvó de un accidente a Jason Hugues, usuario de YouTube y propietario de un Tesla Model S P85D (ahora ya no existe esta versión sino una más potente denominada P100D que acelera de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos) que grabó cómo a través de un pisotón en el acelerador de su coche pudo evitar ser embestido por un Toyota Prius. A continuación, las imágenes del suceso:

(FUENTE: YOUTUBE/ Canal de Jason Hugues)

Hugues da los detalles de lo ocurrido en su vídeo:

"No iba en modo autónomo con el coche. Pisé el pedal y así pude escapar. El Toyota Prius sin duda hubiese chocado contra la parte trasera de mi coche si no me hubiese movido. Estaba parado para girar a la izquierda. Se puede escuchar el intermitente y se pueden ver los coches pasar en el sentido contrario. Aunque no se ve, el Prius paró totalmente antes de continuar la marcha a una distancia prudencial. El angular del vídeo no hace justicia a la aceleración del coche. Probablemente no muchos coches hubiesen logrado evitar el accidente".

En 20minutos.es no hemos probado un Tesla Model S P85D, pero sí un Tesla Model X P100D del que contamos todas nuestras sensaciones en este artículo. Sin duda la aceleración de los Tesla es espectacular, con la entrega instantánea de potencia al tener un motor eléctrico. De hecho, en este vídeo se ve una prueba de aceleración de 0 a 100 km/h desde el interior del vehículo (Minuto 23' 44").

