Priscilla Band y Freedonia abrirán este jueves el Festival Getxo & Blues

La jornada de este jueves acogerá una sesión doble. Abrirá la noche Priscilla Band, una formación bilbaína integrada por nueve músicos que empezó su andadura hace diez años consagrada al deep funk.

Después será el turno de Freedonia, una de las bandas de referencia en la escena soul y funk estatal con diez años de andadura sobre los escenarios. La vocalista Maika Sitte lidera esta agrupación madrileña de diez músicos que tiene como influencias a Etta James, Marvin Gaye, Jackie Wilson, Edwin Starr y Barbara Acklin, entre otros.

Al día siguiente, viernes, llegará a Getxo William Bell, una de las grandes voces de la música soul. "A sus 77 años, el artista de Memphis vive una segunda época dorada que le ha llevado a ganar recientemente un Grammy por el disco 'This Is Where I Live', un pulido trabajo con el que vuelve a la discográfica Stax, con la que cosechó un buen número de hits en los años 60 y 70, muchos de ellos versioneados por artistas como Etta James, Rod Stewart, Billy Idol y Eric Clapton", ha afirmado la organización en un comunicado.

Cerrará los conciertos principales del Getxo & Blues la Music Maker Foundation, un proyecto que pretende rescatar la tradición y la autenticidad del blues al tiempo que sirve de hogar artístico para muchos bluesmen veteranos. "Este espectáculo traslada al público al ambiente de los auténticos clubs de blues y pone sobre el escenario a veteranos artistas, acompañados por una excelente base rítmica", según la organización. En Getxo, Blues Maker Foundation reunirá a figuras de la talla de Robert Lee Coleman, Alabama Slim, Albert White, Lil' Joe Burton, Robert Finley y Ardie Dean en torno al mejor blues.

La actuación de este jueves comenzará a las 20.00 horas y el viernes y sábado los conciertos serán a las 21.00 horas. Además, los días 14 y 15 el local algorteño The Piper's Irish Pub acogerá, desde las 23.00 horas, las actuaciones de las bandas Confluence y Woody Blues Trío y la Crazy Jazzers Street Band animará las calles de Algorta.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.