Arranca el FIB con previsión de lleno y aumento de la seguridad

Hace cuatro días, los fibers –como llaman a los fieles seguidores del Festival Internacional de Benicàssim (FIB)– comenzaban a llegar a los campings habilitados del festival para prepararse como es debido para este jueves. A más de una de las 53.000 personas que disfrutarán los conciertos les costará levantarse debido a las fiestas de ‘calentamiento’.

En su mayoría británicos, los fibers disfrutarán hasta el domingo de uno de los mejores carteles de música internacional de Europa. El FIB, del que 20minutos es medio colaborador, tiene entre sus grandes bazas a grupos como Kasabian, The Weeknd o Red Hot Chili Peppers –buena oportunidad para ver a la banda californiana, que, según las últimas declaraciones de sus componentes, podrían dejar de girar próximamente–.

España también tiene una gran representación con artistas como La Casa Azul, Joe Crepúsculo, Mala Rodríguez o Love of Lesbian. Stormz, Bonobo, The Jesus and Mary Chain o Kaleo serán los encargados de abrir el evento durante la extensa jornada de este jueves.

Entre las novedades de este año destaca la mejora de los dispositivos de seguridad del evento. Esta es la primera edición que cuenta con un control de la Guardia Civil –con un perro entrenado para detectar drogas y explosivos– por el que deberán pasar los fibers que quieran entrar al recinto.

Desde la organización han asegurado que «durante las acreditaciones, los agentes no practicarán registros individuales, sino que vigilarán y controlarán cualquier conducta u objeto sospechoso».

Buen tiempo y buena recaudación

Seguridad aparte, el festival continúa año tras año siendo una gran fuente de ingresos para el pueblo castellonense. Además de los diferentes campings llenos hasta la bandera, es prácticamente un milagro encontrar una habitación de hotel libre.

Con una previsión de temperaturas que no llega a niveles alarmantes (máximas de alrededor de 28º y mínimas de 22º), las cuatro intensas jornadas del festival, que llega a su 22ª edición, se convertirán un año más en una cita imperdible con la mejor música. Una buena excusa para unas pequeñas vacaciones de playa y conciertos.