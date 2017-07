El Ayuntamiento de Madrid despliega finalmente la pancarta de Miguel Ángel Blanco

El Ayuntamiento de Madrid ha desplegado este miércoles finalmente frente a su sede una pancarta en homenaje a Miguel Ángel Blanco, concejal asesinado hace 20 años por ETA, y a "todas las víctimas del terrorismo".

Detrás de ella, a las 12 horas, se han colocado la alcaldesa Manuela Carmena y concejales de todos los partidos, tal y como estaba previsto.

Poco antes, la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, decía en el acto del PP que "Madrid no se puede quedar al margen" de los homenajes y pidió a la alcaldesa colocar en Cibeles la imagen de su hermano con el lema "Madrid no te olvida", algo que no se ha hecho.

Entre gritos de fuera, fuera y continuas interrupciones, todos los grupos municipales han tomado la palabra en homenaje al edil asesinado por ETA y en respuesta a una convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, (FEMP).

Este era el segundo acto celebrado en Madrid entre abucheos tras el organizado por el PP municipal, al que ha acudido también la presidenta regional Cristina Cifuentes y Marimar Blanco, que ha pedido que desde la sede del Consistorio cuelgue una pancarta con el rostro de Blanco y el lema "Madrid no te olvida".



"Quien abuchee se está equivocando gravemente en este momento, el respeto en democracia es esencial", ha exclamado el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, que ha agradecido la convocatoria del acto a Carmena y ha apelado a la unidad que hace 20 años se mostró contra el terrorismo y que se ha escenificado hoy en la capital.

Por su parte, la regidora madrileña ha agradecido la presencia a unas decenas de asistentes, tanto a los que son "favorables a su persona" como a los que no, y ha recordado al concejal de Ermua, cuyo asesinato ha calificado de "terrible" pues muestra la "monstruosidad" de que una persona quite la vida a otra "embadurnando" el asesinato en ideología.

Tras una pancarta que mantenían con las manos con el lema "En el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Madrid con todas las víctimas del terrorismo", Carmena ha llamado a recordar al simbólico edil de Ermua para que "jamás vuelva a pasar" un acto terrorista.

Consulta aquí más noticias de Madrid.