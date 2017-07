Esteban duda de que la declaración del Congreso sobre Miguel Ángel Blanco "buscara la firma" del PNV

Los grupos parlamentarios trataron de consensuar un texto que finalmente fue suscrito por el PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, pero no consiguió la unanimidad para su lectura por la falta de apoyo del PNV y EH Bildu.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha lamentado las palabras de Marimar Blanco, hermana del concejal del PP de Ermua asesinado por ETA, quien ha asegurado que el PNV ha mantenido, en esta cuestión, la "posición equidistante y ambigua" que adoptó tras el Pacto de Lizarra.

"A Marimar la respeto como víctima, no tengo nada que decir, pero creo que son una declaraciones tremendamente injustas, porque no creo que el PNV haya sido nunca equidistante", ha respondido.

El portavoz jeltzale ha recordado que los máximos dirigente de su partido estuvieron este pasado martes en el homenaje en Ermua y también han asistido al resto de actos de recuerdo al concejal popular.

Esteban ha dicho tener "dudas" de que "se buscara una firma conjunta, y la firma del PNV". Según ha explicado, la primera comunicación que le llegó al respecto fue "a través de un papel de una secretaria" a su secretaria, a la una y media de la de la tarde. Además, ha asegurado que ese texto no podía ser asumido por el PNV y que había que trabajarlo.

Según ha añadido, a las ocho menos cuarto de la tarde recibe el primer contacto de un dirigente del PP, que le propone un segundo texto con las firmas de otros partidos políticos. "De manera que habían estado negociando sin decirnos a nosotros nada, habían estado llegando a un texto que se entrega firmado", ha añadido.

En su opinión, si la intención es "buscar el consenso, no se trabajan las cosas así". "La verdad es que a mí me sorprendió, y me sorprendió desagradablemente", ha añadido.

Esteban ha recordado que ayer se quería sacar adelante otras declaraciones institucionales, una de ellas sobre Venezuela, y "se sabían que no iba a salir". "Y ahí no se buscó que la gente que estuviera de acuerdo pusiera las firmas, sin embargo en ésta sí. ¿Se quería utilizar de manera equivocada una efeméride luctuosa que todos sentimos sinceramente para hacer aparecer las diferencias?", se ha preguntado.

Además, ha añadido que el texto incluía "un relato que, si queremos vernos todos integrados, tenemos que hacer otra cosa". "O simplemente vamos a condenar y a recordar a Miguel Ángel o, si hacemos un relato más amplio, tenemos que hablar del futuro de convivencia, etc. Que no se tengan en cuenta, en una declaración institucional, los matices de todos, es lo que estropeó el asunto", ha afirmado.

Por ello, ha insistido en que tiene "dudas, sinceramente" de que se buscara la firma del grupo parlamentario del PNV. "Si no, la primera llamada que me hace un dirigente popular no puede ser a las ocho menos cuatro de ese día", ha concluido.

