Rajoy acusa a Iglesias de no estar libre de corrupción porque Venezuela "les ha pagado"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado este miércoles en el Congreso al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de no estar libre de corrupción al negarse a condenar reiteradamente la violación de los derechos humanos en países como Venezuela debido a que "les han pagado".



"Esa es la corrupción de valores democráticos, la que ustedes practican porque a ustedes les han pagado y no son libres para defender su posición", ha exclamado el jefe del Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno, la última antes del parón del mes de agosto, después de que Iglesias le preguntara "si ha contabilizado cuánto le cuesta a los españoles la corrupción de su partido".



En su pregunta, Iglesias ya anticipaba que Rajoy seguramente le respondería "con Venezuela" y así ha sido, porque el presidente del Gobierno le ha reprochado ese "otro tipo de corrupción" que, a su juicio, también demuestran cuando llaman "golpista" al opositor venezolano Leopoldo López.



Una acusación que ha recibido un gran aplauso de la bancada popular, e incluso de los diputados de Unidos Podemos, incluidos Pablo Iglesias y su portavoz, Irene Montero, que han aplaudido a Rajoy con sonrisas irónicas en el rostro.

La ley de autónomos, este año

Por otro lado, Rajoy, le ha contestado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que cree que la nueva ley de Medidas Urgentes al Trabajo Autónomo entrará en vigor este mismo año y permitirá compatibilizar el 100% del cobro de la pensión con el trabajo, siempre que tengan al menos un empleado.



Aunque la nueva legislación no contempla que los autónomos sin trabajadores a su cargo puedan compatibilizar la pensión con su actividad, el presidente del Ejecutivo ha dicho que "sin duda" las leyes pueden modificarse "y así se puede hacer" con esta ley que tiene que pasar todavía el trámite del Senado.



Precisamente este es uno de los puntos en los que ha incidido Rivera durante su intervención al recordar que hay otros trabajadores autónomos, como periodistas y escritores, que no tienen a nadie contratado y, por tanto, no pueden compaginar su labor con esta prestación.



Mariano Rajoy ha puesto en valor "el papel fundamental" que ejercen los autónomos en el "tejido productivo" español y el que han desempeñado para la recuperación económica, detallando que hay más de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia y de ellos 430.000 emplean a otras 872.000 personas.

Homenaje a Miguel Ángel Blanco

Antes de estos cara a cara, el pleno del Congreso de los Diputados ha guardado un minuto de silencio en memoria de concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años, después de que los grupos fueran el martes incapaces de pactar una declaración institucional de recuerdo de todas de las víctimas del terrorismo.



Al inicio de la sesión, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha emplazado a los diputados a guardar en pie ese minuto de silencio que ha terminado con un sonoro aplauso de todo el hemiciclo. Pastor ha destacado que el "cruel asesinato" del edil provocó un "estallido de conciencia y unidad" del conjunto de la sociedad española que "nunca debemos olvidar".



"Invito al pleno para que todos juntos guardemos un minuto de silencio, un grito de silencio por la vida, por la libertad y por la democracia como hizo la sociedad española hace 20 años", ha destacado.

En el homenaje han permanecido de pie, en silencio, los diputados de los principales grupos políticos, que han roto en un prolongado aplauso que los diputados del PP han dirigido a su compañera de bancada y hermana del concejal asesinado, Marimar Blanco. Los dos diputados de Bildu, que vetaron la declaración institucional en memoria de las víctimas del terrorismo, se han ausentado.

El #Pleno guarda un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco pic.twitter.com/JYWojBSudB — Congreso (@Congreso_Es) 12 de julio de 2017

"Especial emoción" de su hermana

María del Mar Blanco ha expresado hoy su "especial emoción" por que el Pleno del Congreso rinda con un minuto de silencio homenaje no sólo a su hermano, Miguel Ángel, sino "a todas y cada una" de las víctimas del terrorismo.



Ha incidido en que, a diferencia de lo que se pueda opinar, ella nunca ha hecho distinción entre unas y otras víctimas de ETA y, por eso, cuando habla en nombre de su hermano, asesinado hace 20 años por ETA, lo hace al mismo tiempo en nombre de todos los muertos por el terrorismo. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Blanco ha querido agradecer también las muestras de solidaridad y cariño que recibió el martes.



A preguntas de los periodistas, la hermana del concejal de Ermua asesinado en 1997 ha asegurado que no le ha extrañado que los grupos parlamentarios no se pusieran de acuerdo para aprobar una declaración institucional en recuerdo de las víctimas del terrorismo. La propuesta no salió adelante por la negativa del PNV, Bildu y ERC.