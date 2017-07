Michel Camilo y Tomatito, el dúo que convenció a los puristas

"Venga, dispara", suelta Tomatito (Almería, 1958) nada más coger el teléfono. En su voz no puede ocultar la alegría que supone volver a girar con su, desde hace veinte años, amigo del alma Michel Camilo (Santo Domingo, 1954).

Juntos han compartido tres discos que reúnen un nuevo canon para el jazz y la fusión musical: Spain, Spain Again y, ahora, Spain Forever, álbum que presentan el martes 18 de julio en el Teatro Real de Madrid, dentro del Universal Music Festival.

"Ya teníamos ganas de volver, pero por nuestros proyectos en solitario no pudimos", destaca Camilo en otra conversación telefónica desde su residencia en Nueva York. "Queríamos que este nuevo álbum sonara más romántico", explica el pianista y recuerda que este disco se originó con una versión de la banda sonora de Cinema Paradiso creada por Tomatito."Nos pusimos a tocarla y supimos que tendría que estar en un disco", reconoce el andaluz.

Mientras que Michel Camilo analiza metódicamente el porqué del éxito del dúo y los duros inicios ("al principio no les gustábamos a los puristas, pero luego nos tuvieron que dar la razón"), en cambio Tomatito habla con el corazón y, de la manera más humilde, el maestro de la guitarra confiesa:"A veces veo grabaciones de nuestros conciertos y hasta me sorprendo de que nos compenetremos tan bien, ni yo me lo creo [risas]".

La relación entre los dos músicos trasciende lo profesional, como ambos reconocen, y sus conciertos y giras están llenas de anécdotas y bromas. Camilo recuerda una vez que, tocando en Francia, antes de la actuación apareció en el camerino Paco de Lucía, maestro de su partenaire. "Que te cuente Tomatito lo nervioso que estaba", comenta entre risas.

"Cerrando una trilogía"

Y Tomatito confiesa que "fue una gran responsabilidad y era difícil controlar los nervios, pero salió muy bien". El tocaor se emociona cuando habla del desaparecido músico: "Sin Paco, la guitarra no estaría en el lugar donde está... y los demás guitarristas, tampoco", asegura.

Con Spain Forever y su posterior gira –en la que pasarán por Europa, Asia y América en multitud de conciertos–, Michel Camilo considera que ha "cerrado una trilogía".

Alabados por la crítica y reconocidos por el público, estos tres álbumes darán paso, en palabras del pianista, "a más trabajos en común, sería difícil que no siguiéramos colaborando". Como cuenta el dominicano, "nos vamos de vacaciones juntos con nuestras familias, es natural que continuemos trabajando codo con codo".

Las entradas para el concierto en el Teatro Real están a la venta a precios que oscilan entre los 12 y los 77 euros. Tomatito y Michel Camilo les esperan con una sonrisa.