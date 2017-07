Nueva jornada de huelga de buses con un seguimiento "prácticamente total" a la espera de una reunión sindicatos-patronal

Galicia afronta este martes la séptima jornada de huelga del sector del transporte de viajeros con un seguimiento "prácticamente total" y a la espera de una reunión entre los sindicatos y la patronal que todavía no tiene convocatoria.

De ello han dado cuenta a Europa Press los sindicatos del sector, después de que UGT y CC.OO. alcanzasen en la noche del lunes un acuerdo con la Xunta sobre cláusulas sociales para los nuevos convenios del transporte, del que se descolgó la CIG.

Ese acuerdo ha sido analizado a lo largo de la mañana de este martes en las asambleas de trabajadores convocadas en las principales estaciones de autobús de la comunidad.

Según ha explicado Xesús Pastoriza, de la CIG, estas reuniones se han celebrado en medio de "bastante tensión", con quejas de los trabajadores por no haber sido consultados antes de la firma del acuerdo con el Ejecutivo autonómico.

"No tanto por el contenido", ha puntualizado el representante de la central nacionalista, quien ha lamentado que la decisión adoptada por CC.OO. y UGT supone "la ruptura de la unidad sindical" y "debilita la capacidad de presión de la huelga".

ASUNTOS YA "HABLADOS"

En paralelo, por parte de UGT, Beatriz Meilán ha juzgado que no procedía consultar a las asambleas el acuerdo porque el documento suscrito incluía "reivindicaciones que ya estaban sobre la mesa" y que ya habían sido "habladas" en días pasados.

Además, ha dicho no comprender los motivos por los que no se permitió "explicar" con tranquilidad el acuerdo alcanzado, así como que no se haya sometido a votación entre los trabajadores.

CONFLICTO

El conflicto se retrotrae a marzo de 2016, cuando el Tribunal Supremo anuló la prórroga de las concesiones de autobuses de línea regular que el Gobierno gallego impulsó en 2009.

Ahora que debe volver a adjudicar la mayor parte de las concesiones, la Administración autonómica pretende también reestructurar buena parte de las líneas, con una integración del transporte escolar en el regular en zonas del rural donde el servicio es deficitario.

Éste es el punto que motivó los principales recelos por parte del sector, que teme una pérdida de puestos de trabajo y del negocio con los planes de la Xunta.

