Ford Fiesta, ágil para la ciudad y cómodo en autopista

El Ford Fiesta es un coche que se mueve de forma ágil por ciudad debido a sus reducidas dimensiones: 4,04 metros de longitud, 1,73 metros de anchura y 1,47 metros de altura. Con un peso de 1.207 kg se maneja con facilidad en recorridos urbanos. No obstante, tiene unos retrovisores que pueden resultar pequeños, aunque no hemos tenido problemas a la hora de circular por Madrid. Eso sí, será necesario aprovechar todos los centímetros de visión de los espejos dejando solo una pequeña parte del coche como referencia.

El funcionamiento del sistema de apagado y encendido del motor para el ahorro de combustible en ciudad nos ha resultado correcto y acertado. En otros vehículos el apagado se lleva a cabo antes de que el coche esté completamente detenido (por ejemplo en los KIA) lo que puede llevar a algún problema con las marchas si no nos llegamos a detener con el tráfico; sin embargo, el sistema Stop/Start con el Ford Fiesta hace que el motor se apaque una vez que el coche está detenido.

Nuestra unidad de pruebas fue un Ford Fiesta 1.5 TDCI de 120 CV con el acabado Titanium (imagen abajo) que cuesta 17.395 euros. Según nos aseguró Ford, este es el motor diésel más potente que ha montado un Fiesta hasta ahora. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que el motor a bajas revoluciones (menos de 1.750 rpm, a dichas revoluciones empieza el par máximo hasta las 2.500 rpm) es un tanto perezoso, hecho que hay que tener en cuenta a la hora de embragar y que no se cale el coche cuando engranamos la primera velocidad.

Aunque sea un coche pequeño, el manejo por carretera y autopista es satisfactorio y confortable. Hicimos un recorrido desde Madrid hasta Sigüenza pasando por otros pueblos como Algora, Imon (pueblo donde hasta hace poco estuvieron las salinas de mayor producción en la península ibérica) o Santamera. En autopista, aunque sea un motor diésel, no se aprecia el ruido del motor cuando circulamos en sexta velocidad -no así en marchas más cortas donde sí se aprecia, aunque no es mayor que sus competidores con el mismo tipo de motor (ficha comparativa en km77.com). El habitáculo tiene un buen aislamiento.

Hay que destacar el buen funcionamiento del Control de Crucero Adaptativo, que se puede activar a partir de los 30 km/h aunque resultó en alguna ocasión un poco lento a la hora de realizar algún adelantamiento. No nos resultó tan práctico el asistente de cambio involuntario de carril: el volante vibra y se mueve ligeramente cuando vamos a sobrepasar un carril. En varias ocasiones no notamos dicha asistencia (sobre todo en zonas donde no había rectas o curvas muy amplias) y el vehículo pasó a otro carril. Funciona a partir de 65 km/h y si pasados unos 10 segundos no detecta que las manos del conductor están sobre el volante se desactiva.

En carretera con curvas es divertido de conducir. Si quieres un vehículo pequeño que te dé sensaciones deportivas al volante, el Ford Fiesta puede ser una buena opción, incluso con el motor diésel. Así comprueban sus reacciones en km77.com con la maniobra de esquiva y eslalon en el siguiente vídeo:

Durante el viaje, el sistema multimedia, con una pantalla táctil que no estaba en la versión anterior del Fiesta, nos resultó práctico y sencillo de manejar. Además resulta un acierto que Ford haya dejado algunos botones físicos como los de la climatización o el volumen y sintonizador de la radio. No obstante, el navegador no nos resultó efectivo en dos casos en los que intentamos llegar a dos pueblos anteriormente nombrados: Imon y Santamera. Tuvimos que optar por utilizar Google Maps a través de nuestro smartphone para llegar a nuestro destino.

Nueva generación del Fiesta

La nueva generación del Ford Fiesta sustituye al modelo anterior, de 2008 con actualización en 2013. Está a la venta desde 12.645 euros con carrocería de tres puertas y desde 13.495 euros con la carrocería de cinco puertas y cuenta con una gama de motores de gasolina y diésel de entre 71 y 200 caballos de potencia (ver toda la gama).

Este vehículo mide 4,04 metros de longitud, pero según las mediciones de km77 (medidas del 3 puertas y del 5 puertas), el habitáculo apenas crece. El maletero, de 303 litros de capacidad en la variante de cinco puertas, es más grande que en la versión anterior, pero no destaca entre sus rivales. Es interesante saber que tiene un doble fondo separado por una tabla que se puede retirar para que el maletero tenga más espacio, una opción a tener en cuenta si vas a viajar con varios ocupantes. En el salpicadero (imagen abajo), Ford ha eliminado muchos de los botones que tenía el modelo anterior.

En km77.com, además del 1.5 TDCi de 120 caballos (diésel) del que hemos hablado anteriormente, también han probado el Fiesta 1.0 EcoBoost de 140 caballos (gasolina). Señalan que aunque los dos son rápidos, el consumo, lógicamente, es más reducido en el diésel. Concretamente, según la prueba de km77.com, unos 6,5 l/100 km en el Fiesta EcoBoost frente a los 5,8 l/100 km del TDCi.

La última generación del Fiesta cuenta con cinco niveles de equipamiento: Trend, Trend+, Titanium, ST-Line y Vignale. En los cinco niveles vienen de serie elementos como el programador de velocidad, el ordenador de viaje, el aire acondicionado, los retrovisores exteriores con ajuste eléctrico o la alerta por cambio involuntario de carril.

En cuanto al equipamiento, éste es más amplio que en la versión anterior. El Ford Fiesta puede tener elementos como un sistema de cambio automático entre luces cortas y largas, una alerta por tráfico cruzado o un techo solar panorámico, entre otros elementos.

Más información del Ford Fiesta en km77.com, con galería de imágenes del interior y del exterior.