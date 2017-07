'The Sun' llama "zona de guerra" a Magaluf y acusa a la Policía de excederse con los turistas

El diario británico The Sun ha calificado esta semana en un reportaje a la localidad mallorquina de Magaluf, destino del denominado turismo de borrachera, como "zona de guerra". Asimismo, ha cargado contra la policía local, a la que señala por actuar "con más dureza que nunca" en los altercados.



Estas afirmaciones han molestado al Ayuntamiento de Calvià, que según El Mundo llevará al periódico a los tribunales. Aseguran desde el consistorio que lo dicho por The Sun no tiene "base alguna" y que pasará a la acción legal para "preservar la profesionalidad y honestidad de la policía".



The Sun describe peleas, adolescentes ensangrentados e inconscientes en el pavimento de Magaluf de madrugada y supuestos excesos policiales contra los jóvenes británicos bebidos. También citan al alcalde, el socialista Alfonso Rodríguez Badal, que ha pedido a los locales de la zona que no dispensen alcohol a precios bajos.



Rodríguez Badal mostró hace unos días su satisfacción por que el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, anunció una modificación de la Ley de Turismo de Baleares para limitar el alcohol del todo incluido.

Según el Ayuntamiento de Calvià, la policía local duplicó en junio el número de denuncias por infracciones de la ordenanza de convivencia ciudadana, alcanzando la cifra de 687; la mayoría son por venta ambulante ilegal y 18 de ellas, contra personas que fueron sorprendidas manteniendo relaciones sexuales en la vía pública.

Magaluf becomes a warzone as boozed-up Brits battle with police as authorities crack down on tourists https://t.co/rIiWujfy8j — The Sun (@TheSun) 11 de julio de 2017

