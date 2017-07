Un oso muerde a un adolescente en la cabeza mientras dormía en un campamento en EE UU

Dylan, de 19 años, dormía placidamente en el Glacier View Ranch, el lugar escogido para asentar el campamento cristiano situado en Ward, un pueblo del estado estadounidense de Colorado, cuando sobre las 4 de la madrugada un "crujido" le despertó. Lo que en ningún momento imaginó es que un oso de grandes dimensiones era el culpable de ese sonido... que en concreto correspondía al ruido de un mordisco, según ha podido contar al medio Denver Channel.

"El ruido fue el que produjeron sus dientes raspando contra el cráneo", explicó el joven a ese medio. "Me agarró, me mordió y me arrastró. Esa fue la peor parte, sentí que era para siempre". Sus compañeros de voluntariado trataron de salvarle la vida al intentar asustar al animal, que finalmente le soltó. Todos ellos dormían al aire libre en la orilla del lago cuando sucedió la escena que terminó con final feliz.

"No tengo miedo de los osos, tampoco me da miedo dormir fuera, solo tienes que ser consciente y respetar a los animales", comentó. Los trabajadores de los parques naturales de la zona, no obstante, han pedido precaución a los turistas que visiten las inmediaciones porque el oso, al que han definido de "peligroso", sigue suelto.

Marks left by bear. Dylan tells us he teaches wilderness survival at #GlacierViewRanch camp-- clearly, no one more qualified! Story at 5p. pic.twitter.com/eDWCM323YX — Amanda del Castillo (@AmandaDTV) 9 de julio de 2017