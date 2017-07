El 94% de las personas ahogadas muere sin vigilancia

La vigilancia de los socorristas playas, piscinas y demás zonas donde haya agua salva vidas. El 94% de las muertes de este año se han producido en lugares en los que no había vigilancia, según el Informe Nacional de Ahogamientos del primer semestre de este año que realiza la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFSS).

El peor mes hasta el momento ha sido junio, con un total de 69 muertos en el agua. Además, esta cifra es un 23% mayor que el año pasado, cuando se produjeron en el mismo periodo 56 fallecidos. Pero esta cifra es aún peor respecto a 2015: hay un 64% más de ahogados.

"No se puede decir un motivo en concreto, pero junio es un mes conflictivo", señalan desdeRFSS. Este "puede ser una combinación de las circunstancias": hace buena temperatura, comienza la temporada de baño y no hay socorristas en algunos arenales puesto que la vigilancia no comienza hasta mediados de junio o, incluso, se retrasa hasta primeros del mes de julio. La decisión de cuándo comienza la temporada de baño y, por tanto, se debe poner vigilancia corresponde a los Ayuntamientos de cada municipio.

Hasta junio hay 209 muertos, dos menos que en el mismo periodo de 2016 Un 92% de las personas que han fallecido ahogadas en playas este año estaban en zonas sin vigilancia. "Empezar a contratar el servicio de socorrismo antes o, incluso, en algunas playas durante todo el año puede minimizar las muertes por ahogamiento", señalan desde la federación. Aunque matizan que estos ahogamientos se deben a "factores múltiples, no solo a una causa".

No obstante, en cuanto al balance general del primer semestre hay dos personas menos fallecidas con respecto a 2016, cuando murieron 211 personas ahogadas. En el caso de compararlo con 2015 las cifras son aún mayores: han aumentado las muertes un 67% puesto que durante aquel año murieron 125 personas los primeros meses del año.

Las playas son el lugar en el que más muertes se producen por delante de piscinas, ríos y otros tipos de instalaciones: un 50% de las personas ahogadas hasta el momento lo hicieron en las aguas del mar. Mientras que en ríos fue un 12% y en piscinas un 9%. El resto se produjeron en otro tipo de instalaciones.

El perfil de las personas ahogadas en lo que llevamos de año es un hombre (82%), de nacionalidad española (73%), de 35 años o más (68%), fallecido en playa (50%) que carecía de vigilancia (94%) y entre las 8 y las 20 horas (76%), según la federación. Además, señalan que una de cada cuatro víctimas en junio tenía más de 65 años.

Siete de cada diez de estas se han producido en las comunidades de Andalucía, Canarias (38 muertos cada una), Galicia (34) o Comunidad Valenciana (27). Seguidos por Cataluña (17), Cantabria (14), Islas Baleares (9), Castilla y León, la Región de Murcia (7 cada una), Aragón (6) y Extremadura (4).

Consejos de los expertos

Zonas vigiladas. El riesgo disminuye si en el lugar en el que los usuarios se bañan hay socorristas: "Hay que bañarse siempre en zonas vigiladas", apuntan desde RFSS.

Imprudencias. Las banderas señalan si el mar está agitado o tranquilo. Entrar con bandera amarilla o roja supine un riesgo añadido para los bañistas que entrar al agua.

Desfibriladores. "El uso del desfibrilador en los primeros cinco minutos en los que la persona está en paro cardíaco es esencial para su supervivencia, mientras que cada minuto que pasa a partir de ese momento eleva un 10% las probabilidades de fallecimiento del afectado", señalan desde el Proyecto +Vida, una iniciativa para fomentar la cardioprotección real y eficaz.

Menores. "Siempre tienen que ir acompañados de un adulto porque los materiales de flotación dan una falsa sensación de seguridad", señalan desde RFSS.

RCP. Desde RFSS reivindican la educación en primeros auxdilios, lo que puede ser vital para salvar la vida de una persona: "Es muy importante que desde pequeños sepan el protocolo de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios para poder actuar en caso de accidente.

Si te estás ahogando. “No es fácil hacerlo, pero lo principal es mantener la calma”, señalan desde la federación. El segundo paso, es buscar un lugar sin corrientes en las zonas de playa o río.

Si ves que otra persona se ahoga.” Primero hay que llamar al socorrista o, si no hubiese, a los servicios de emergencias”, explican desde la federación. En caso de que no haya socorrista y ya se haya llamado al 112 y se aconseja no intentar rescatar a la persona si no se tienen conocimientos de rescate, porque hacerlo es poner una segunda vida en peligro “y ya son dos los que tienen que ser rescatados”. En caso de tener estos conocimientos, recuerdan que “hay que acercarse a la víctima con algún objeto que flote para arrastrarlo hasta la orilla”. Una vez allí, habría que practicarle primeros auxilios y la reanimación cardiopulmonar (RCP).