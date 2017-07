Joan Ribó: "El Govern de La Nau nació con voluntad unitaria y trabaja para intensificarla"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha subrayado el compromiso y la voluntad del Govern de La Nau, el ejecutivo local que preside y que conforman Compromís, PSPV y València en Comú, para "trabajar de forma unitaria" y "ponerse de acuerdo para desarrollar un proyecto" que haga que "esta ciudad avance". "El Govern de La Nau nació con voluntad unitaria y trabaja para intensificarla", ha dicho.

"Quiero transmitir este mensaje a todos los valencianos. El Govern de La Nau nació con voluntad de trabajar de forma unitaria. Esa voluntad la mantiene e, incluso, está trabajando para intensificarla", ha precisado Ribó en una entrevista a Europa Press coincidiendo con sus dos primeros años de mandato en el Ayuntamiento.

Asimismo, el primer edil ha señalado que el gobierno municipal quiere "dar un ejemplo y decir a la sociedad que sabe ponerse de acuerdo" en favor de la ciudad. "Sabemos y lo hacemos", ha dicho. Joan Ribó ha considerado que la relación entre los socios de gobierno "es buena porque hay voluntad decidida por parte de los tres grupos de trabajar conjuntamente".

"Es muy importante hacer una gestión de tipo unitario y trabajar en común", ha subrayado. Ribó ha apuntado que en ocasiones "hay diferentes maneras de entender las cosas" y ha señalado que eso es "totalmente normal porque somos partidos distintos", a la vez que ha afirmado que lo relevante es que son "capaces de debatirlo y de concretar una posición política a continuación".

"A veces se tarda un poco más para resolver determinados elementos y discutirlos pero al final las cosas se concretan y se hace de forma positiva", ha agregado el alcalde, que ha resaltado que el de València ha sido "el gobierno de gran ciudad que primero ha tenido aprobados los presupuestos" y que en los plenos municipales su ejecutivo vota "de forma unitaria".

Respecto a la gestión del Govern de La Nau en sus dos primeros años de mandato, Ribó ha estimado que "se han hecho cosas importantes", que se han producido "cambios significativos en distintos temas" y que "se han desatascado asuntos que estaban empantanados" aunque ha subrayado que "quedan cosas por hacer".

El responsable municipal ha resaltado entre los asuntos abordados en este periodo "los temas de carácter social" y ha comentado la decisión, "el primer año, de aumentar un 48% el presupuesto de bienestar social" para atender "a las personas que más lo necesitan". Así, ha mencionado las medidas adoptadas para ayudar a las personas afectadas por desahucios o con dificultades para abonar los recibos de suministros básicos como la luz o el agua, así como a quienes viven en la calle para tener un lugar donde empadronarse.

Movilidad "más sostenible"

Igualmente, se ha referido a los "cambios" producidos en estos dos años en temas relacionados con la movilidad, "avanzando hacia un modelo más sostenible que piense más en las personas que andan, que van en bicicleta y que usan el transporte público" y que tenga en cuenta el reparto del "espacio público".

Ribó ha hablado también de la labor desarrollada para "desatascar temas que estaban empantanados" y que "no son fáciles" como la T-2 de Metrovalencia, el parking de la Plaza de Brujas, la Marina de València, el Parque Central. Ha citado también el trabajo hecho en favor de los barrios de la ciudad en materia de urbanismo y de recuperación o creación de zonas verdes como el Parque de Benicalap o el futuro parque de Nazaret.

No obstante, el alcalde ha indicado que "aún queda mucho por hacer" y ha apuntado, entre las iniciativas que hay pendientes, la creación de escuelas infantiles municipales. "Es un tema que tenemos en cartera para 2018. Está en el programa del Govern de La Nau y queremos poner en marcha en los presupuestos del año que viene", ha dicho.

Asimismo, el responsable municipal ha hablado de su intención de "potenciar los temas de limpieza, insistiendo mucho en campañas de concienciación de la gente para que ensucie menos" porque "una ciudad está más limpia cuando se gasta en limpieza pero también cuando se ensucia menos".

Joan Ribó ha manifestado, por otro lado, que "lo más difícil" de ser alcalde es contar con "un reloj adecuado al funcionamiento administrativo" para reducir el "mucho tiempo que pasa desde que planificas alguna cosa hasta que llega la firma de su constatación y su inauguración". "Hay que hacer muchísimos informes, a veces desde distintas instituciones y eso es más complicado", ha agregado.

"La relación con la gente"

Por el contrario, el primer edil ha considerado que "lo más fácil" de este cargo es "la relación con la gente", que es "muy amable" "Aunque a veces discutes con alguien porque no has limpiado suficientemente o no has podado el árbol que entra por su ventana, le explicas lo que pasa y las cosas son positivas", ha dicho.

Preguntado por la relación que el Ayuntamiento de València mantiene con la Generalitat y con el Gobierno central, Joan Ribó ha aseverado que con la administración autonómica "la relación es muy fluida a todos los niveles". Ha afirmado que el Consell y el consistorio trabajan "en muchas cosas" de manera conjunta y ha citado iniciativas como el convenio firmado para que la administración local pueda cobrar multas a ciudadanos no residentes en València.

El alcalde, que también ha resaltado las relaciones que mantiene el Ayuntamiento con la Diputación de Valencia, ha valorado respecto al Gobierno central que tras las últimas elecciones generales y la conformación del nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy se haya logrado mantener contactos y superar el "colapso" anterior que impedía "desatascar" temas pendientes.

"Al menos ahora hablamos"

"Al menos ahora hablamos. No supone que los temas estén arreglados pero sí un cambio, un cambio de talante", ha manifestado Ribó. No obstante, ha dicho que pese a este "paso adelante" hay que seguir dando "pasos importantes porque quedan problemas muy serios" que resolver como "la deuda de la Marina" o intervenciones en el Parque Central.

Por otro lado, preguntado por su relación con los dos partidos de la oposición municipal, PP y Ciudadanos (Cs), Joan Ribó, ha aludido a la condición de investigados de nueve de los diez ediles del Partido Popular y ha dicho que habrá que ver "esa imputación en qué queda". Ha considerado "extraña" la relación con este grupo y ha apuntado que su "situación peculiar" también "altera totalmente el marco de relaciones dentro del PP", por ejemplo ha dicho, entre los concejales y la gestora que dirige el partido en la ciudad. En cuanto a Cs ha afirmado que la relación es la "normal" con "un grupo que está en la oposición".

