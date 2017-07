Marilyn Manson anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje en Instagram

El polémico cantante y artista estadounidense Marilyn Manson anunció este sábado el fallecimiento de su padre, Hugh Warner. Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, lo hizo a través de un emotivo mensaje en Instagram.

"Hoy he perdido a mi padre, Hugh Warner. Él me enseñó a cómo ser un hombre, un luchador y un superviviente. Me enseñó a disparar un arma. A conducir. A liderar. Siempre será el mejor papá del mundo. De alguna manera y en algún lugar, sé que ahora está con mi mamá. Mantendré mi promesa de no decepcionarte nunca. Te echo de menos y te quiero, papá".

El artista acompañó el texto con una foto en la que posa él mismo, de niño, junto a su progenitor, una imagen en la que se aprecia el increíble parecido físico entre ambos.