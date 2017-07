Green Day, sobre la muerte del acróbata: "De haberlo sabido antes, no habríamos actuado"

El cantante de Green Day, Billie Joe Armstrong, ha asegurado este domingo en un comunicado publicado en Instagram que la banda se enteró del fallecimiento del acróbata en el festival Mad Cool tras bajarse del escenario: "Si lo hubiéramos sabido antes de nuestra actuación lo más probable es que no hubiésemos actuado", ha remarcado.

"En el festival Mad Cool en España hubo un horrible accidente. Un acróbata llamado Pedro murió durante su actuación antes del concierto de Green Day", ha indicado el líder de la banda, que ha acompañado el comunicado con una imagen correspondiente al minuto de silencio guardado este sábado en el festival y en la que se ve una pantalla con el mensaje: "En memoria de nuestro compañero Pedro, te recordaremos siempre".

Billie Joe Armstrong ha querido explicar en dicha publicación por qué la banda siguió tocando tras el accidente en el que falleció el artista. "Green Day no se enteró del accidente hasta después de nuestra actuación. Ni siquiera sabíamos que antes había habido una performance con un acróbata. Estos festivales son enormes. Hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo que es imposible estar al día con cada intérprete o artista", ha aclarado. El cantante ha agregado que en el momento de la actuación "estábamos en las instalaciones del back stage, a media milla del escenario principal del festival. Estábamos preparándonos para salir a actuar a las 11.25 h".

Prosigue diciendo el cantante de Green Day que "quince minutos antes de salir hacia el escenario las autoridades locales nos mandaron esperar porque había algún problema de seguridad. Los problemas de seguridad son algo habitual y un procedimiento en cualquier espectáculo. Esperamos como nos indicaron. Aun así, no teníamos ni idea de que hubiera habido tal accidente. Nos dieron el visto bueno. Saltamos a nuestras furgonetas y nos dirigimos al escenario principal".

El concierto, según Billie Joe Armstrong, transcurrió de manera "normal". "Este iba a ser el último espectáculo de nuestra gira europea y estábamos muy emocionados por darlo todo por última vez. Nos subimos al escenario en torno a la medianoche y tocamos alrededor de dos horas y media. El público y nuestros seguidores lo pasaron bien".

Las malas noticias llegaron tras concluir su actuación y regresar al recinto del back stage. "Fue allí cuando nos dijeron la impactante noticia sobre Pedro. Estábamos incrédulos. No sé por qué las autoridades decidieron no informarnos sobre el accidente antes de nuestro concierto. Todo lo que sabemos es lo que se dijo después de nuestra actuación. Esto nunca nos había ocurrido en los 30 años que Green Day ha estado tocando en vivo. Si lo hubiéramos sabido antes de nuestra actuación, lo más probable es que no hubiésemos tocado. No somos personas sin corazón. La seguridad y el bienestar en cualquiera de nuestros conciertos es lo primero", ha contado.

Por último, el líder de Green Day ha querido dedicar unas palabras para el fallecido: "Lo que le ocurrió a Pedro es impensable. Una vez más, tenemos el corazón roto por sus amigos y familiares".