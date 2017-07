"No se están haciendo los deberes en la prevención de riesgos laborales en festivales"

Decenas de personas se han concentrado este a la entrada del recinto del festival Mad Cool para mostrar su apoyo a la familia de Pedro Aunión, fallecido este viernes en este festival durante un número acrobático, y pedir "que se depuren responsabilidades".

Al grito de "Pedro, hermano, nosotros no olvidamos" y "El precio de tu abono no vale una vida", los congregados han aprovechado la entrada masiva de asistentes a las 19.00 horas para realizar su denuncia por la gestión del accidente y las condiciones en las que trabajan los artistas en este tipo de evento.

"Mad Cool no ha hecho los deberes al informar, lo hizo mal y tarde", ha señalado David García Arístegui, portavoz de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, en un mensaje en el que ha recordado que la semana pasada falleció otro trabajador durante el montaje de un escenario en Valencia. "No se están haciendo los deberes en temas de prevención de riesgos laborales y de salud laboral", ha dicho al respecto.

Esta organización ha puesto el acento en una reciente denuncia del Sindicato de Enfermería (SATSE) sobre los medios precarios con que contarían los profesionales para este tipo de citas, así como en el tipo de relación comercial que se establece entre festivales y artistas, no un contrato laboral sino mercantil.

Respecto a los dos comunicados con los que el festival trató de defenderse ante las críticas, el portavoz de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos ha indicado que si "el primero fue malo, el segundo fue peor. No están aclarando suficientemente las cosas que han sucedido, entiendo que tengan que actuar con cierta cautela, pero tenían que haber informado antes, y que la gente que estaba in situ no se hubiera tenido que enterar por redes sociales". Para García Arístegui, "se pudieron haber tomado medidas como retrasar los conciertos, un minuto de silencio, decidir si se anulaban los conciertos... No ha habido mucha diligencia ahí".

"No sabemos qué sucedió, pero en los grandes festivales se desentienden de sus trabajadores, les piden una factura y nada más", ha lamentado García Arístegui antes de hacer una alusión directa al caso de Supersubmarina.

La Unión Estatal de Músicos y Actores ha convocado una concentración a las siete de la tarde en la puerta principal de la Caja Mágica en memoria de Pedro Aunión Monroy (Madrid, 1975), especialista en danza aérea, coreógrafo y bailarín, fallecido ayer tras caer desde una altura de 30 metros durante su actuación en la segunda edición del festival Mad Cool.

En representación de CNT de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos, Luis León ha pedido también que "se esclarezcan los hechos por una muerte que no debería haber sucedido" y ha denunciado las presuntas amenazas a trabajadores que, según él, quisieron desocupar sus puestos en señal de duelo por el accidente.

"No sabemos si deberían haber cancelado la jornada de hoy o la de ayer, pero no puede ser que 30 minutos después del accidente el festival se reanudara como si no hubiese pasado nada; hay un protocolo de seguridad y todos vieron lo que había pasado", ha añadido.

Sindicatos piden al festival que asuma responsabilidades

UGT ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del acróbata Pedro Aunión, que perdió la vida mientras actuaba este viernes en el festival Mad Cool, y ha exigido a la organización del evento y al Ayuntamiento de Madrid que asuman responsabilidades.

Así lo ha señalado la organización sindical en un comunicado, donde también ha pedido a las autoridades y la Inspección de Trabajo que hagan "una investigación exhaustiva de este accidente laboral".

También ha deplorado el comportamiento de la organización del festival, que "mantuvo el desarrollo del mismo como si nada hubiese pasado", y ha trasladado su pesar a la familia, amigos y compañeros del fallecido.

Se han antepuesto los intereses ligados al espectáculo a la vida de una persona El sindicato ha dejado claro que la consecuencia del aumento de los accidentes laborales mortales son consecuencia "de una mayor actividad económica" y de una "relajación de las acciones preventivas".

Para UGT, en España se están viendo las consecuencias de años en "menor inversión en prevención, formación y vigilancia" como consecuencia de la crisis tanto por parte de las empresas como de la Administración.

Por su parte, CC OO de Madrid ha considerado este sábado "inadmisible" y "una falta de respeto" que no se suspendiera el festival Mad Cool tras la muerte del acróbata Pedro Aunión. Según ha expresado el sindicato en un comunicado, "lamenta la muerte de esta persona" y "la falta de respeto que supone que el espectáculo continuara su desarrollo".

Asimismo, CC OO de Madrid ha trasladado su apoyo tanto a la familia como al colectivo profesional al que pertenecía el fallecido. Además, a juicio de este sindicato "se han antepuesto los intereses ligados al espectáculo a la vida de una persona y sin que las administraciones madrileñas tomaran cartas en el asunto".

Por este motivo, CC OO considera que este siniestro "evidencia que el de las malas condiciones laborales es un fenómeno generalizado en todos los sectores de actividad", y ha anunciado que lo denunciará ante la Inspección de Trabajo para que se investiguen las causas del mismo.

