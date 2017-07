De la Serna anuncia la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del vial de Jove, en Gijón

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha avanzado este sábado la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del vial de Jove, en Gijón, que dará acceso al puerto de El Musel. Así lo ha hecho en Gijón en el acto de colocación del primer hito kilométrico de las obras del enlace entre Lloreda y el semienlace de Veriña, con el que comunicará luego el vial de Jove.

De la Serna, en un acto al que han acudido numerosas autoridades, ha destacado que esta obra entre Lloreda y Veriña mejorará la comunicación con El Musel y su competitividad y también redundará en una mejor calidad de vida de los vecinos de la zona. Es por ello, que ha dicho sentirse "realmente satisfecho" de la puesta en marcha de esta obra, que supone una inversión total, sumados la redacción del proyecto y las expropiaciones, de casi 44 millones de euros y tiene una longitud de 3,5 kilómetros.

La obra fue adjudicada a la UTE formada por las empresas Sando y Copisa, con un presupuesto de algo más de 33 millones de euros y un plazo de ejecución de 39 meses, con lo que se estima que esté concluida a finales de 2020. Con esta obra, además, esta vía tendrá carácter de autovía, con dos calzadas en cada sentido, arcén de 2,5 metros y una mediana de estructura de hormigón de un metro. También se facilitará el acceso a la G-81 a Santander, y a la inversa.

Asimismo, si bien por esta vía diariamente pasan 1.800 vehículos, casi 2.000 de ellos pesados, se espera que esta última cifra llegue a 4.000. Esto ha llevado a reforzar el firme. Además, se trata de una obra compleja debido a la necesidad de construir 25 puentes, lo que consuma el 36 por ciento del presupuesto.

El ministro, en este sentido, ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno central, al tiempo que ha confiado en que las empresas adjudicatarias tienen calidad suficiente como para esperar que los plazos puedan acortarse. Ha incidido, asimismo, en que generará nuevas posibilidades de circulación, al poder acercar más la ciudad de Gijón a Santander.

En cuanto al vial de Jove, ha señalado que el proyecto está "muy avanzado", por lo que una vez aprobada la Declaración de Impacto Ambiental se da luz verde para que cuando esté listo se pueda aprobar e iniciar la licitación de obras. Queda pendiente, ha indicado, unos trámites administrativos por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón, aunque se ha mostrado convencido de que apurarán para acabarlos cuanto antes.

Sobre esta obra ha resaltado que es un tramo con una inversión más importante que la del enlace de Lloreda, ya que la mayor parte va en túnel. A falta del proyecto definitivo, la estimación son 78 millones de euros para un tramo de 2,5 kilómetros. Ha incidido, a este respecto, en que sin esta obra no tendría sentido la que se inicia en este día.

ASTURIAS, PRIORIDAD DEL GOBIERNO

Por otro lado, ha remarcado que para el Gobierno central Asturias va a ser uno de sus objetivos "prioritarios". En esta línea, ha aludido a la autovía del Occidente. En concreto, de la A-63, en el tramo Doriga-Cornellana, ha señalado que con cerca de 40 millones de euros de inversión, está prácticamente certificada, con 33 millones de euros ya ejecutados (85 %).

Ha matizado, no obstante, que puede que no se cumpla "escrupulosamente" con el plazo previsto, ya que se está tramitando, atendiendo a una petición del municipio, un modificado para que en lugar de una conexión en 'T' se haga una glorieta. Hasta que no se resuelva esto, no se podrá avanzar. Con todo, ha confiado en que, si no se tuerce la cosa, para final de año esté concluida la obra.

También ha aludido al tramo Cornellana-Salas, una obra paralizada con una inversión prevista de 70 millones de euros, de los que se ha ejecutado el 38 por ciento. Ha apuntado, en este sentido, que se va a poner en marcha, para lo que hay que hacer un modificado que adapte el proyecto a la nueva situación. Este modificado, según el ministro, está prácticamente cerrado y está en tramitación administrativa, para que la empresa adjudicataria pueda continuar las obras.

De la Serna, además, ha señalado que se trabaja en el proyecto de la segunda calzada entre Salas y el viaducto de El Reiguerón, con la intención de licitar las obras en 2018. El ministro, asimismo, por todo ello, ha destacado que se trabaja a un ritmo "intenso", salpicado por los modificados que hubo que hacer, pero cumpliendo los compromisos del Gobierno central.

También se ha referido el ministro al caso particular de Gijón, del que ha resaltado que el nuevo consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, presente en el acto y del que ha dicho conocer de muchos años, haya apoyado el proyecto del Plan de Vías presentado que permite dar viabilidad técnica y económica al mismo, y que estaba "en un pozo sin fondos, un túnel sin luz", ha incidido. Por este motivo, ha agradecido que Lastra haya sabido entender lo importante de sacar adelante esta actuación, al tiempo que le ha ofrecido "toda la colaboración" del Gobierno central.

AUTOPISTA DEL MAR

Por otro lado, ha hablado de la reanudación de la Autopista del Mar Gijón - Nantes (Francia). De la Serna ha reconocido que no es un asunto fácil de resolver, pero se trabaja en buscar empresas interesadas. Ha apuntado, asimismo, que el próximo 14 de

julio hay una convocatoria de fondos europeos, aunque si no se llega no le importa porque habrá otra en noviembre. E incluso ha opinado que es posible sacarla adelante sin estas subvenciones.

A su juicio, lo importante es que surja la iniciativa privada que pueda apostar por esta línea, que considera "rentable" y que daría un "empujón" a El Musel. De hecho, ha avanzado que este mes habrá una reunión en la que participarán Puertos del Estado, Principado, Ayuntamiento de Gijón y Autoridad Portuaria de Gijón para abordar lo hecho hasta ahora y estudiar las medidas a adoptar. El ministro ha animado a que todos arrimen el hombre porque es importante sacar adelante el proyecto.

Al acto de colocación del hito kilométrico han asistido, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), el consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra, el senador por el PSOE Vicente Álvarez Areces, las presidentas del PP y de Foro en Asturias, Mercedes Fernández y Cristina Coto, respectivamente, el diputado nacional por Foro Isidro Martínez Oblanca, y el senador del PP Ovidio Blanco.

