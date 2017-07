Ola de críticas en redes al Mad Cool por no suspender el festival tras la muerte de un acróbata

El fallecimiento en pleno número acrobático de un trabajador del segundo Mad Cool enturbió de manera fatal la segunda jornada de este festival capitalino que, tras haber reunido a 45.000 personas en su recinto, optó por aplicar la razón sobre el sentimiento y seguir con el programa de la jornada.

A las 23:45 horas, 20 minutos después de lo previsto y 45 después del fatal accidente, los cabezas de cartel Green Day saltaron a escena para contentar a una gran masa de asistentes, mucho de los cuales celebraron la música ignorantes de lo que acababa de suceder.

Pero precisamente esta decisión de seguir adelante ha desatado un torrente de críticas de los asistentes, sobre todo el redes sociales.

Yo he visto la muerte del acróbata en directo en #MadCool y no sé como la gente tiene ganas d seguir.La empatia de una sociedad sociopata.

Abandonando #madcool no puedo entender que no informen al público de un accidente mortal @madcoolfestival pic.twitter.com/eg1yzGi1lC

Hoy me he ido. Roto. Como muchos. Da igual quién tocase, era lo de menos. Un abrazo a familia y amigos del chico, de corazón. #madcool

No sé, tal vez lo lógico había sido suspender tras la muerte de una persona en #MadCool . No sé. Pero igual me equivoco.

El artista muerto no tiene ni nombre, pero yo mantengo la programación prevista no vaya a perder un euro.

Se cae un trapecista de 50 metros y el #madcool sigue con los conciertos. Puto asco. Dais pena. Me piro. Ojala no os den licencia jamas

No sé cómo la gente puede corear a Greenday cuando una persona se acaba de estampar y morir delante de ellos. Show must go on. #MadCool