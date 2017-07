Las fuertes lluvias en Madrid provocan inundaciones en hospitales, carreteras y el Metro

Las fuertes tormentas que han azotado la capital desde el jueves tarde han provocado inundaciones en hospitales, estaciones de Metro y carreteras de Madrid.

La línea 7 de Metro de Madrid ha vuelto este viernes a tener problemas debido a las abundantes lluvias en la capital, que el día anterior ya provocaron el cierre de la estación de Valdezarza, que quedó totalmente inundada.

El servicio ha quedado interrumpido durante más de 15 minutos entre las estaciones de Pueblo Nuevo y Cartagena en ambos sentidos debido al agua acumulada; pero ya ha sido restablecido con normalidad, según inforna Europa Press.

Las inundaciones del jueves en el suburbano interrumpieron también la estación de Valdezarza, de la misma línea 7; así como los servicios en Lucero y en las estaciones de Argüelles y Alto de Extremadura de la línea 6 durante quince minutos en torno a las 18.45 horas.

Los hospitales de la región también han tenido que hacer frente a la tromba de agua caída en la ciudad. El sindicato CCOO ha denunciado los efectos de la tormenta en hospitales como La Paz, Clínico, Ramón y Cajal, 12 de Octubre y Getafe, que sufrieron "graves inundaciones" y que achacan al "chaparrón de recortes" que se acometió en las labores de mantenimiento.

Las Urgencias de La Paz quedaron gravemente afectadas. El Hospital ha publicado a través de las redes sociales imágenes donde se aprecia cómo entró el agua en el interior de las habitaciones.

Aún no t has ido de vacaciones? Vuelve nuestra temporada piscinera! @jsanchezmartos venga a darse un chapuzón, corra q no queda mucho sitio! pic.twitter.com/HLsBj97heS