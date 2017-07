Unas 6.000 personas han sido rescatadas de 321 pateras en las costas españolas este año

Cerca de 6.000 personas procedentes de 321 pateras han sido rescatadas este año en las costas españolas por Salvamento Marítimo, según datos facilitados a Europa Press por este organismo, que recuerda que en todo 2016 rescató a 6.726 personas procedentes de 464 pateras.



Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que en lo que va de 2017 han llegado 242 pateras a las costas andaluzas con un total de 6.048 migrantes, y que en junio "el incremento de inmigrantes ha sido de más del 300% y el de pateras, de más del 200%".



Solo en este mes, según ha recalcado, "fueron 2.189 inmigrante los que intentaron cruzar las aguas del Estrecho, tanto por la zona de Tarifa como por la zona de Alborán, a través de 84 pateras". Además, y en declaraciones a los periodistas en Cádiz, Sanz ha destacado que en lo que va del mes de julio "son ya once las pateras y 372 las personas rescatadas".



Así, Sanz ha querido poner en valor "el gran trabajo que desarrollan para salvar vidas tanto de Salvamento Marítimo, como Cruz Roja, Guardia Civil y Policía, con la colaboración de otras instituciones". "Es un trabajo conjunto como país que logra salvar vidas, aunque lamentablemente, como hemos vivido en últimas fechas, no fue posible localizar a 49 personas en la zona de Alborán".



Del mismo modo, el delegado del Gobierno ha alertado sobre el "incremento" de la actividad de las mafias que trafican con seres humanos, que "no se limitan solo al transporte sino que luego tienen una vinculación directa con la vida de estas personas".

"Luchando contra las mafias"

En este sentido, ha recordado que recientemente, gracias a la actuación de la Guardia Civil y la Policía, "se ha detenido a las más importantes organizaciones criminales que venían traficando con personas desde 2008 en dos operaciones de primer nivel".



Así, asegura que "siguen luchando contra las mafias" y "también dando ejemplo como país en un rescate que salva vidas a diario y que es un compromiso que tenemos como país ante personas, muchas de las cuales vienen engañadas y pagando importantes cantidades de dinero para poder encontrar un vida mejor", y "lamentablemente algunas de ellas, como hemos visto recientemente, ni siquiera llegan a acceder a nuestras costas", incide.



Preguntado sobre la "permisividad" de Marruecos, Sanz asegura que la colaboración con Marruecos "es plena y muy fluida" y que "trabajan de manera conjunta", al tiempo que manifiesta que "no tiene ninguna duda de que Marruecos hace un gran esfuerzo por lograr controlar esta avalancha", pero apunta que "también se está produciendo un incremento muy superior de las cifras de otros años y que lógicamente hay que redoblar todos esos esfuerzos".



Por último, y cuestionado si tiene previsto algún contacto con las ONG tras las palabras del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, Sanz ha explicado que "trabajan todos los días las ONG" y que lo hacen reconociendo "su magnífica labor y su gran trabajo". "La labor de las ONG tiene una colaboración con el Gobierno fluida y de éxito en cuanto a dar cobertura y acogida a estas personas", concluye.



Por otro lado, según datos facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno, en Canarias hasta la fecha han llegado 4 pateras -una a Lanzarote y tres a Gran Canaria- con un total de 110 personas a bordo, entre ellos, 83 hombres, 3 mujeres y 15 menores. Además, este año han llegado un total de nueve embarcaciones a Baleares, según datos de la delegación del Gobierno, la última este mismo viernes 7 de julio.