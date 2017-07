Aurelio Martín (IU) defiende que cualquier acuerdo en Gijón lo deben decidir las fuerzas políticas de la ciudad

Ha defendido, en declaraciones a Europa Press, que las tres fuerzas tienen capacidad suficiente para saber lo que es bueno para Gijón. Dicho esto, ha incidido en que piensa que sigue siendo "un grave error" que no se haya logrado un pacto de izquierdas.

Así lo ha indicado ante el anuncio hecho por el candidato a la Secretaría General de la FSA, Adrián Barbón, de negociación de acuerdo de la izquierda en la ciudad parar desbancar a la derecha del Ayuntamiento.

Sobre este anuncio, ha dicho no entender que gran aportación se podría hacer desde fuera para conseguir un acuerdo que no fue posible desde Gijón. Ha apelado, además, a que las tres fuerzas políticas tienen "cierto nivel de autonomía" para conseguir o no acuerdos.

"No entendido mucho la propuesta" -ha apuntado- a menos que nos sugiera el candidato que él tiene capacidades que los que estaban antes no las tienen", ha indicado, para matizar después que no cree que fuera eso tampoco lo que quiso sugerir Barbón. Ha añadido que no cree que haya un elemento regional que explique por qué en Gijón hubo un fracaso en las negociaciones de la izquierda.

Ha destacado, por otro lado, que para él lo importante son los partidos y los programas y no las personas, por lo que no cree que influya en la negociación. Para él, en ningún caso las personas pueden ser determinantes y nunca fueron un obstáculo quienes representan a cada partido.

"Avanzamos a una Legislatura medio perdida", ha lamentado también. Martín ha recriminado al PSOE el incumplimiento del acuerdo de investidura con IU y ha instado al Gobierno a hacer un esfuerzo para revertir la situación.

En su opinión, el Gobierno regional es "una especie de Consejo de Administración de una empresa en crisis que se deja llevar y que hasta hoy ha demostrado incapacidad para liderar una nueva situación en Asturias. "Hay responsabilidades, evidentes también, políticas y de liderazgo", ha sostenido. Algo que obliga a IU, a su juicio, a ser más críticos cada mes que pasa.

