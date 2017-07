Las Comunidades socialistas reiteran el 'no' al déficit propuesto por Montoro y critican la bajada del IRPF

Asimismo, también han criticado "la improvisación" de Montoro por convocar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) solo una semana después de la anterior y haber cambiado el objetivo de déficit a las comunidades autónomas cuando debería basarse en "criterios objetivos".

El consejero de Hacienda y Administración Pública de Aragón, Fernando Gimeno, ha afirmado que si la semana pasada su Comunidad ya se posicionó en contra del objetivo de déficit del 0,3 por ciento propuesto por el ministro, esta vez dirá "doblemente no" por la "tomadura de pelo" que supone que se presente un nuevo déficit "después de siete días".

Además, el consejero aragonés ha asegurado que el Gobierno les da "algo en una mano" para quitarles "en otra mano la misma cuantía". De esta manera, ha señalado que con el acuerdo de reducción del IRPF pactada entre el Ejecutivo y Cs las Comunidades autónomas van a "financiar" esa operación, algo que según él "no se puede consentir".

"En la reunión de hace una semana dijimos que no puede ser que Hacienda establezca los criterios de distribución del déficit como a él le da la gana. Tiene que hacerlo en base a unos criterios objetivos. Si el déficit era el 0,3 hace una semana, seguiría siendo el 0,3 esta semana en base a unos criterios técnicos", ha concluido Gimeno.

"CRITERIO VOLUBLE DE MONTORO"

Para el valenciano Vicent Soler, consejero de Hacienda, es "inquietante" el "criterio voluble" de Cristóbal Montoro con el que a su juicio el ministro trata estos asuntos "tan fundamentales para la vida de las personas, hablamos de la financiación de una parte fundamental del Estado del Bienestar".

Soler ha añadido que si no le gustan las formas de Montoro, tampoco el fondo, el reparto nuevo que hoy va a presentar a las Comunidades autonómas, una "decimita" de más que es una "broma" para la Comunidad Valenciana, "a la que no le resuelve nada" y que no reduce a cambio el objetivo para el Estado. "No es serio, hay que cambiar cómo se trazan estas líneas básicas de la financiación", ha añadido.

El consejero de Castilla-La Mancha, Alfonso Ruiz, ha acusado al Gobierno de improvisar y ha avanzado que esperan recibir hoy explicaciones del acuerdo entre Crostóbal Montoro y Ciudadanos sobre el IRPF, "que es probable que repercuta negativamente en las finanzas de las Comunidades autónomas".

También se ha referido a la oferta de empleo público que este viernes aprueba el Consejo de Ministros, que a su juicio es necesaria. "Fue iniciativa del presidente Emiliano García-Page en la Conferencia de presidentes", ha reivindicado.

Por su parte, la consejera andaluza María Jesús Montero ha afirmado que la nueva décima en el objetivo de déficit que el Gobierno da a las comunidades se la debería haber quitado a la Administración General del Estado para dársela a las comunidades autónomas si se hubieran seguido "criterios objetivos".

"Si el Gobierno hubiera hecho el reparto en función de criterios objetivos, como el peso del gasto público se lo tenía que haber quitado a la Administración General del Estado para dárselo a la comunidades", ha dicho a su llegada este viernes al CPFF donde ha insistido en que su voto será negativo a la nueva propuesta del Gobierno.

En este sentido, la consejera de Baleares Catalina Cladera ha opinado que la solución propuesta no es "la mejor" para las Comunidades y ha declarado que no entiende "muy bien" la diferencia de criterio de Montoro "en una semana". Asimismo, ha incidido también en la conveniencia de conocer la "repercusión" de la bajada del IRPF en las autonomías porque "la reducción fiscal podría significar la bajada de ingresos" para las Comunidades y la ampliación del déficit podría convertirse "en deuda que no podríamos aprovechar".

