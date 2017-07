La tensa agenda de Trump para el G-20: primeros 'cara a cara' con Putin y Peña Nieto

Los presidentes de EE UU, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, se verán este viernes por primera vez cara a cara en Hamburgo (Alemania), ciudad en la que se encuentran para asistir a la cumbre del G-20.

A pesar de los reiterados llamamientos de ambos al diálogo y la cooperación, la cita llega precedida de reproches, en un momento especialmente tenso de las relaciones bilaterales. Desde Varsovia, ciudad que visitó antes de llegar a Hamburgo, Trump instó a Moscú a cesar en sus actividades desestabilizadoras en Ucrania y otros países y dejar de apoyar a "regímenes hostiles" como Siria e Irán.

Estos tres países estarán con seguridad en la agenda del encuentro, en la que está por ver si también se abordan las supuestas interferencias de Rusia en las últimas elecciones estadounidenses. El Kremlin ha declarado que espera que la reunión entre Putin y Trump sirva para establecer un "diálogo de trabajo, vital para el mundo".

Trump ha asegurado, por su parte, que espera "con interés" la reunión, en la que tendrán "mucho que discutir". "Espero con interés todas las reuniones de hoy con líderes mundiales, incluyendo mi reunión con Vladimir Putin. Mucho que discutir", aseguró Trump en su cuenta de Twitter.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸