Esteban admite que el apoyo del PNV al techo de gasto es un tema que "puede encauzarse fácilmente"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reconocido que el apoyo del PNV al techo de gasto es un tema que "puede encauzarse fácilmente" y ha incidido en que será el lunes en la reunión del Euskadi Buru Batzar cuando los jeltzales fijen su posición definitiva.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, el representante jeltzale ha sostenido además que "no es lo más adecuado" la rebaja del IRPF acordada por PP y Ciudadanos en el Estado, e intuye que las haciendas vascas no la aplicarán.

Cuestionado por la posición que mantendrá el PNV en lo que se refiere al techo de gasto durante la votación del próximo martes en el Congreso, Esteban ha recordado que se trata de una cuestión "importante por ser condición" para que haya presupuestos, pero en realidad lo que es importante es que "el cálculo de los ingresos esté bien hecho y nos pongamos de acuerdo en el límite de déficit".

Según ha anunciado, considera que en esta cuestión "se podrá llegar a un acuerdo", aunque será el lunes cuando se reúna el Euskadi Buru Batzar del PNV. "Creo que el tema puede encauzarse fácilmente", ha añadido.

Por otro lado, y en lo que afecta a la negociación presupuestaria para 2018, ha sostenido que dadas las fechas no se puede "retrasar mucho", momento en que el PNV analizará "cómo enfoca" el Ejecutivo central las cuentas.

"Todo depende del PSOE, como siempre. Vistas las bases sobre las que llegó Pedro Sánchez a la Secretaria General imagino que no será muy partidario de entablar unas conversaciones con el Gobierno. Si el PSOE no entra en eso el peso de los cinco votos del PNV cobra importancia", ha manifestado, para añadir que se está ante "equilibrios complicados".

De este modo, ha reconocido que en lo que afecta a la negociación la formación jeltzale volverá a defender la "agenda vasca" que incluye "temas de autogobierno y del ámbito económico".

IRPF

Por lo que respecta a la anunciada rebaja del IRPF para el próximo ejercicio, Esteban ha considerado que con ello el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lo que ha hecho "en parte, es "comprometerse con el presupuesto".

"Si lo hace Montoro es porque hay margen, aunque en un momento en que podría ser el último año de ajuste fuerte de déficit, el ir a modificar IRPF no sé si es lo más adecuado. Yo pienso que no lo es", ha defendido.

Asimismo, ha reconocido que, pese a no saber lo que harán las haciendas forales vascas, intuye que "no irán por ahí" y no aplicarán rebajas al IRPF.

"Veremos qué hace Montoro, pero no creo que sea una rebaja lineal sino una rebaja medida en lo que puede ser el efecto económico y muy dirigida a determinados colectivos. Hacer algo lineal supondría un quebranto notable para la recaudación de la hacienda española", ha finalizado.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.