Foo Fighters brillan con luz propia en la primera y lluviosa jornada del Mad Cool Festival

"¿Hoy dan un conciertillo?", preguntaba el encargado de un concesionario situado a unos 10 minutos de la Caja Mágica, el recinto en el que este viernes se celebraba la primera jornada del Mad Cool Festival. "Pues lo lleváis claro", añadió con condescendencia mientras veía caer la tromba de agua que anegó Madrid durante toda la tarde.

Lo que el señor que miraba la lluvia no sabía es que a los 45.000 asistentes que habían pagado la entrada para el evento desde hacía meses les daba igual. A partir de las 18.00 horas, el público fue llegando a cuentagotas -nunca mejor dicho- para vivir una jornada de fiesta y buena música.

La papeleta más complicada se la llevaron los grupos que abrieron los grandes escenarios del festival. George Ezra y The Lumineers intentaron animar a un público que no estaba muy por la labor. El primero, de tan solo 24 años, dio un recital de elegancia y tablas ante una audiencia cargada de fans del británico -entre las filas del respetable se oía el inglés por encima de cualquier otro idioma.

Los segundos tardaron lo suyo en salir, quizá pidiéndole a las nubes una tregua ante una lluvia de la que no se veía un final. Sobre las 19.15 se abrió el cielo y The Lumineers hicieron su entrada para realizar un espectáculo corto y por cumplir. Los éxitos de la formación (Ho Hey, Sleep On The Floor) y a casa, no sea que vuelva a caer tormenta.

Dave Grohl dirigió un concierto enérgico

Llegó el momento en el que costaba más elegir qué artista ver en el recinto. La energía de Foals o la calma sentimental de Quique González. Este redactor se decantó por los primeros, que trataron de levantar a una audiencia que no coreaba sus clásicos (My number, Spanish Shahara) y con la cabeza más puesta en la gran baza de la noche.

A las 22.15, puntual como un reloj, entró Dave Grohl, líder de Foo Fighters, como una tromba de agua al escenario principal del Mad Cool. El público comenzó a apretarse y a contarse por miles. Era, sin duda, el momento más esperado de la noche.

"¡Puedo estar gritando toda la jodida noche!" retaba el artista de Ohio. Los acordes de Everlong dieron paso a un show enérgico y que quitaba el aliento. Más de dos horas de concierto todavía dejaron con ganas de más a los incondicionales, que se resistían a abandonar la platea cuando sonó el último coro de Best of you.

La segunda jornada del Mad Cool festival este viernes también está cargada de buenos artistas: Ryan Adams, al-J, Kodaline o, por supuesto, Green Day. Dan previsión de lluvia al 80% en la capital a partir de las 18.00 horas. Apuesto a que al público le sigue importando un pimiento.