Requisitos para la convocatoria de Mossos 2017

El Govern de la Generalitat ha convocado oficialmente las oposiciones para cubrir 500 nuevas plazas de agentes de los Mossos d'Esquadra de escala básica, según ha publicado este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), y a partir del sábado se podrán presentar ya las candidaturas.

Los que quieran optar a estas plazas, deberán cumplir una serie de requisitos como: tener la nacionalidad española; ser mayor de 18 años -se elimina la edad máxima de 35 años-; tener al menor el título de bachiller o equivalente; no tener antecedentes penales ni estar inhabilitado para empleos públicos; no tener expedientes disciplinarios de cualquier administración pública y tener una altura mínima: 1,65 metros los hombres y 1.60 las mujeres.

Se permitirán tatuajes visibles siempre que no atenten contra los valores del Código Ético de los Mossos y que en el uniforme de verano no sobresalgan 15 centímetros cuadrados en el cuello y 70 centímetros cuadrados en los brazos, si bien no se podrán llevar en la cara y la cabeza.

El conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, anunció el jueves esta convocatoria para 500 nuevos agentes -durante un acto de clausura del VII Escuela de Verano del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (SPC)- y aseguró que lo hacen con todas las garantías jurídicas, pese a que el Ministerio requería sólo 50 agentes.

Jané explicó que aprobaron una oferta complementaria para 450 mossos más que lo estipulado porque era posible hacerlo una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado y atendiendo a la reclamación de la sociedad de más seguridad antes las nuevas amenazas, como el terrorismo yihadista.

El conseller recordó que en los últimos años se han perdido 400 agentes de la policía catalana y que faltan 1.500 mossos para alcanzar las 18.300 plazas que se fijaron como objetivo, con lo que su voluntad es que se convoquen el año que viene otros 500 agentes y al siguiente, otra promoción igual, hasta llegar a este objetivo.

