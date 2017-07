¿Puede el estrés provocar que se te caigan los dientes como aseguró Demi Moore?

La entrevista que Demi Moore concedió a Jimmy Fallon en la NBC hace unas semanas dejó un curioso momento cuando la actriz aseguró que por culpa del estrés había perdido dos dientes. Al mismo tiempo, Moore compartió una imagen en las redes sociales donde se la podía ver mellada, según decía, por este motivo.

"Me encantaría decir que me lo hice cayendo de un monopatín, pero no es así. Perdí dos dientes frontales por el estrés. Y lo comparto porque creo que es importante. El estrés es una de las principales causas de mortalidad en América", contaba la actriz de 54 años.

El problema viene de lejos, ya que la Moore ya había contado en 2010 a Ellen DeGeneres que había perdido dientes por apretarlos demasiado fuerte. Y, al parecer, todo podría estar relacionado. ¿Es posible perder dientes por el estrés? Varios medios especializados han recurrido a especialistas para dar respuesta a esta pregunta.

"Es posible que el estrés sea un factor que provoque la caída de piezas dentales, pero se necesitan otros factores", señala en una entrevista a Medical Daily el doctor Gary Glassman, del Endodontics Specialists de Toronto, que añade que "el estrés y la ansiedad suelen conducir al bruxismo y apretar mucho los dientes cuando se duerme. Esto suele llevar como consecuencia problemas en los dientes y en la mandíbula".

Por otro lado, la American Psychological Association señala que el estrés afecta a nuestro sistema inmunitario y reduce la capacidad del cuerpo para defenderse de factores externos que puedan provocar, por ejemplo, una infección. Un reciente estudio hablaba, además, de que puede provocar un desajuste en las células de nuestro cuerpo provocando lo que se conoce como estrés oxidativo.

En suma, el estrés influye, pero también cómo éste 'ataque' al cuerpo, la genética del diente y la capacidad de nuestro sistema inmunitario para hacer frente a agresiones externas en episodios estresantes.