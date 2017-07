Metro pone fin al billete de papel desde este viernes con su nueva tarjeta recargable

La tarjeta sin contacto para los billetes sencillos y bonos de 10 viajes (Metrobus) que sustituirá progresivamente a los tickets de papel de banda magnética en Metro comienza a funcionar desde hoy. La implantación de la tarjeta reportará un ahorro de 230.000 euros anuales en coste de papel. «Aportamos nuestro granito de arena desde el punto de vista medioambiental al retirar hasta 27 toneladas de papel al año», ha dicho el consejero de Transportes, Pedro Rollán. 20minutos te explica el funcionamiento de la nueva Tarjeta Multi.



¿Cómo funciona?

Es una especie de tarjeta monedero en la que se pueden recargar viajes para Metro y autobuses urbanos e interurbanos. La tarjeta es sin contacto, multipersonal y tiene una validez de 10 años.



¿Dónde puedo conseguirla?

Se comercializará en las maquinas automáticas de Metro de Madrid y en la red de puntos de venta (estancos y otros puntos autorizados).



¿Y recargarla?

Se podrá recargar en las máquinas expendedoras de Metro y de Metro Ligero, en las máquinas automáticas instaladas en los intercambiadores de transportes, en la red de Logista (estancos y otros puntos de venta autorizados) y en la red de cajeros de Bankia.



¿Qué títulos puedo acumular?

Se pueden cargar billetes sencillos y de diez viajes de Metro y de Metro Ligero; billetes de diez viajes de autobuses urbanos de la EMT; de diez viajes de otros autobuses urbanos; de diez viajes de autobuses interurbanos; y billetes turísticos (de 1, 2, 3, 5 y 7 días naturales, para las zonas A y T). Los billetes sencillos de los autobuses urbanos e interurbanos no se incorporarán a la nueva tarjeta de momento, por lo que se seguirán comprando a bordo de los vehículos.



¿Tiene algún coste?

Hasta el próximo 14 de octubre se podrá solicitar la tarjeta de forma gratuita y se habilitara un canal de solicitud y envío de la tarjeta al domicilio de los usuarios a través de la dirección www.tarjetamulti.crtm.es. Se distribuirá un máximo de dos tarjetas por domicilio y una por persona. Posteriormente a esa fecha, solicitarla costará 2,5 euros. Si se adquiere en las máquinas automáticas también habrá que abonar 2,5 euros.



¿Cómo se usa?

La tarjeta deberá acercarse al lector, que descontará un viaje en cada validación. En ese momento las pantallas de los equipos le informarán del saldo de viajes restante.



¿Qué ventajas tiene?

La tarjeta también permitirá combinar los billetes cargados. Es decir, que se podrá acumular, por ejemplo un metrobús y un bonobús para autobuses de las zonas A-B1.

¿Descuentos?

Y además, esta nueva tecnología permitirá la aplicación de descuentos para las familias numerosas y personas con discapacidad reconocida de al menos el 65% en los billetes sencillos y de diez viajes, que ya se aplicaban en el abono trasporte. Suponen, en concreto, descuentos de entre el 20 y el 50%.

En el caso del bono de 10 viajes, el coste para discapacitados y familias numerosas en Metro y EMT es de 9,7 euros, frente al coste de 12,2 que tiene sin descuento. De 6,1 euros para las familias numerosas especiales y si cuenta con un miembro con discapacidad el precio será de 3,6 euros.

El billete sencillo para una persona con dispacidad y una familia numerosa será de 1,2, en vez de los 1,5 habituales, que podrá reducirse hasta los 70 céntimos para las familiares numerosas especiales. El sencillo para las familias numerosas con discapacidad será de 0,9 euros y en el caso de familia numerosa especial con discapacidad se reduce a 0,4 euros.

Para los billetes sencillos en los interurbanos, los precios también aplican descuentos que varían desde 1 a 3,3 euros dependiendo de la zonas de la tarifa (A, B1, B2...) para discapacitados y familias numerosas. El coste es más reducido aún si las familias numerosas tienen a algunos de sus miembros con discapacidad. En el caso del billete de 10 viajes en estos autobuses, el coste para discapacitados y familias numerosas oscila entre 6,8 a 29,9 euros, en función de la zona tarifaria que implique el trayecto.

También se aplica descuento para estos colectivos en lo referente al suplemento por viajar al aeropuerto de Barajas. Así, el precio sin bonificación para estos colectivos es de tres euros mientras que para discapacitados y familias numerosas es de 2,4 euros.



¿Qué hago si aún tengo billetes de papel sin gastar?

El billete de papel se seguirá comercializando hasta el 31 de octubre, aunque se podrá seguir utilizando hasta el 31 de diciembre, momento en el que desaparecerá este título. No habrá canje de títulos magnéticos no consumidos.



¿Puedo cargar títulos ya en mi abono transporte?

Por ahora no. Los usuarios del Abono Transporte no podrán cargar otros billetes en su tarjeta. Si en un determinado momento, una persona no quiere comprar su abono mensual y sí utilizar billetes sencillos o de diez viajes, deberá solicitar una Tarjeta Multi y cargarla con los títulos que deseen.



¿Qué hago si no funciona al intentar usarla?

Si una tarjeta no fuera admitida en la validaciónpor causas desconocidas al intentar acceder al transporte público, el usuario deberá abonar el importe de un billete sencillo y gestionar la incidencia en una oficina de gestión, donde le indicarán la solución adecuada al problema.



¿Qué pasa si se me estropea?

El periodo de garantía de la nueva tarjeta es de dos años. Durante este tiempo el usuario tiene derecho a la sustitución de la misma sin coste alguno, siempre que los desperfectos no sean debidos al mal uso de la tarjeta.



¿Y si me la roban?

El Consorcio deja claro en su web que «no se efectuará reembolso ni reedición en los casos de pérdida o sustracción de las tarjetas, así que deberás comprar una nueva».

