Pedro Sánchez y Mariano Rajoy confirman su posición común contra el referéndum en Cataluña

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez acordaron no comparecer ante los medios de comunicación que se agolpaban con intriga este jueves en el Palacio de la Moncloa. Rindieron cuentas los respectivos portavoces de los partidos, quienes trasladaron el buen clima con el que se había desarrollado en todo momento la primera reunión de los dos líderes desde la mantenida en agosto de 2016, cuando la charla no se alargó más de 20 minutos.

La reunión de más de dos horas y media de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez este jueves, no obstante, ha sido "útil" y "cordial", según ha explicado minutos después Margarita Robles, portavoz socialista, en el Congreso de los Diputados. "A partir de ahora, la comunicación entre ambos va a ser absolutamente fluida", ha añadido.

Robles ha explicado en rueda de prensa que ambos políticos, aunque son "muy diferentes", tienen un "profundo sentido de Estado" y que por eso Sánchez entiende que hay temas básicos de Estado que debían hablar. La portavoz socialista, que ha dicho que el encuentro no ha sido un monográfico de Cataluña", ha resaltado que tanto el Gobierno como el PSOE quieren que, a partir de ahora, cada vez que Rajoy y Sánchez se reúnan o hablen por teléfono lo hagan "con absoluta normalidad" y "no sea noticia".

Esto mismo es lo que ha subrayado desde la Moncloa el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien ha hecho especial hincapié en la "normalidad" y la "estabilidad institucional" que se ha reflejado en la reunión "cordial" de la Moncloa. Fuentes del Ejecutivo han explicado que Rajoy ha salido con "buenas sensaciones de la reunión y satisfecho".

Cataluña

Sobre Cataluña, uno de los tres ejes sobre los que se ha centrado la reunión, ha habido entendimiento. Margarita Robles ha subrayado en este sentido que, si bien durante el encuentro no se ha hablado de la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista catalán del 1-O, la ejecutiva del PSOE entiende que "esa solución nunca sería procedente ni la apoyaría".

Durante su encuentro, en el que Sánchez ha reiterado una vez más a Rajoy que "siempre va a tener el apoyo del PSOE en la defensa de la legalidad y la Constitución", el líder socialista ha pedido al presidente "mesura" en el tratamiento de lo que está ocurriendo en Cataluña, a fin de "evitar determinadas declaraciones que puedan entenderse como una provocación" y que, a su juicio, son "innecesarias".

En su comparecencia, Robles ha hecho hincapié en que Sánchez ha transmitido a Rajoy su "exigencia de no quedarse quieto y esperar a ver que pasa el 1 de octubre". También ha incidido en que "el que gobierna es el que tiene que presentar propuestas" y en que debería hacer reflexionar al Gobierno el hecho de que cinco año después de que empezara esta crisis "no solo no se haya avanzado, sino que estemos peor que en el 9N".

"No se puede uno atrincherar en planteamientos absolutamente defensivos, sino que hay que dar soluciones", ha reivindicado la representante socialista, para quien el diálogo entre Rajoy y Puigdemont es "imprescindible" y debería pasar por reuniones entre sus respectivos gobiernos.



Por último, el presidente del Gobierno y el líder del PSOE han acordado mantener un "contacto permanente" sobre la situación en Cataluña, después de constatar su "coincidencia absoluta" en "lo esencial", sobre todo en declarar "inaceptable" la celebración de un referéndum secesionista. Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, al término de la reunión que Sánchez y Rajoy han celebrado en la Moncloa, que ha calificado de "cordial" y que se ha prolongado durante "dos horas largas".

Al Gobierno, ha dicho, le parece "positivo" el diálogo fluido, hablar y consensuar. Y es que, ha reiterado, un referéndum de autodeterminación "no tiene ninguna base legal ni internacional", no lo reconoce ninguna constitución del mundo salvo la de Etiopía y es "puro simulacro, sin apoyatura jurídica alguna".

Ha aprovechado para arremeter contra la anunciada ley del referéndum y ha incidido en que el Govern catalán no puede pretender reconocer el derecho de autodeterminación a través de lo que denomina como una ley suprema del Parlamento. En este sentido, ha recordado que en España las comunidades pueden utilizar sus competencias en el marco constitucional, pero "lo que no es posible es que una ley de un parlamento sea una ley suprema y que esté por encima jerárquicamente incluso de la Constitución".

'Brexit', Venezuela...

En rueda de prensa, Méndez de Vigo ha explicado que Rajoy ha informado a Sánchez de la necesidad de cerrar "lo antes posible" un pacto de Estado contra la violencia machista, uno de los siete acuerdos que expuso el jefe del Gobierno en su sesión de investidura.

Rajoy ha informado al líder socialista de los últimos acontecimientos en la política europea, de la posición de España ante el brexit, de la importancia de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea concluya "en tiempo, dentro de los dos años previstos" y de la necesidad de que se tengan en cuenta los derechos de los ciudadanos españoles y británicos.

También han hablado de los conflictos de Siria, Libia y Venezuela y ambos han constatado posiciones "muy cercanas" en estos temas, según ha destacado Méndez de Vigo. Rajoy y Sánchez además han mostrado "posturas muy coincidentes" en la lucha contra el terrorismo internacional, en la línea con el resto de países de la UE, y han acordado seguir dialogando para abordar las renovaciones institucionales pendientes, como la figura del Defensor del Pueblo o RTVE. Han hecho también un repaso a los temas de seguridad nacional y han expresado su voluntad de mantener el entendimiento de los últimos tiempos.

Rajoy ha informado a Sánchez de las últimas iniciativas del Gobierno en el ámbito de la negociación salarial y de la voluntad de llevar también el crecimiento económico a los salarios. "En suma, normalidad constitucional y disposición para seguir hablando", ha resumido Méndez de Vigo. Ha insistido en que desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015, el Gobierno siempre ha mostrado su disposición a tener "una buena relación" con el resto de fuerzas políticas y para llegar a acuerdos que beneficien a todos los españoles.

El portavoz ha explicado que el presidente del Gobierno y el secretario general socialista no han hablado del tratado comercial entre la UE y Canadá (CETA), aprobado en el Congreso de los Diputados el 29 de junio con la abstención del PSOE. Así, ha explicado que no han hablado en su reunión de temas económicos y por tanto tampoco de los comerciales, aunque ha dejado claro que no se había acordado excluir ningún asunto de esta primera reunión entre Rajoy y Sánchez.