Una protectora denuncia al programa 'A cara de perro' por manipular el final de un episodio

Una protectora de animales ha destapado la supuesta manipulación en el final de uno de los episodios emitidos por el programa de Cuatro, A cara de perro, protagonizado por Javier García Roche, el Rey Chatarrero.

Amigos Peludos Bajo Cinca llevaba dos años detrás de un perro abandonado en el camino de Giraba de Fraga (Huesca) que se encontraba desnutrido y herido. Después de lograr la colaboración de otra protectora, la Asociación Aria, supieron que el programa A cara de perro estaba interesado en grabar todo el proceso.

A pesar de la ayuda, la protectora no logró salvar al animal, que acabó muriendo. "El peludo del camino de Giraba murió el día 11 de enero de 2017, murió cerca de donde se plantó la jaula, murió solo, agonizando de dolor, con sus patas deshechas", declaró en Facebook una de sus miembros, junto a un vídeo que lo corrobora.

Sin embargo, el programa de Cuatro emitió el episodio del pasado miércoles 5 de julio con un desenlace muy distinto, según ha recogido el medio Vanitatis, en el que Javier García Roche presumía de haber conseguido rescatar al perro.

"Hoy estábamos impacientes, pues no se sale cada día en la tele. Nos hemos sentado a mirar y todo parecía genial, hasta que de repente hemos visto cómo cogían a otro perro que no conocíamos de nada, lo metían dentro de un maletero y decían que lo habían rescatado", desvela Amigos Peludos Bajo Cinca.

No hace falta mentir a nadie poniendo otro perro en el lugar de uno que ya está difunto"

En la emisión del programa sus protagonistas mostraban las imágenes del animal abandonado para cambiarlas después por las de otro perro diferente, lo que sorprendió y molestó a Amigos Peludos Bajo Cinca, quienes mostraron su enfado y explicaron los motivos por los que han sacado la mentira a la luz: "Por todo ello y por nuestra honradez, nos vemos en la obligación de dar una explicación a todos nuestros seguidores que confían en nosotros, no vamos a ser partícipes de este engaño y no vamos a consentir que engañen a toda España, no hay excusa que valga".

"Consideramos que no hace falta mentir a nadie poniendo otro perro en el lugar de uno que ya está difunto. ¿No creéis que hubiera sido mejor publicar la verdad?", lamenta la protectora.

Frank Cuesta carga también contra el programa

A esta crítica se ha sumado el conductor del programa Wild Frank, Frank Cuesta, con un vídeo en el que ataca a Javier García Roche que ha recogido Vanitatis. "Cuando me he despertado esta mañana he visto un escrito de la Asociación Amigos Peludos Bajo Cinca que me ha dado vergüenza ajena", comienza el presentador en referencia al programa A cara de perro y a su afán por buscar "notoriedad".

Cuesta se ha mostrado indignado ante la emisión del episodio, que ha definido como algo que no puede "tolerar a nivel personal", tras lo cual, ha lanzado un mensaje directo a García Roche: "O te la han colado o la has cagado".

El presentador de Wild Frank ha cargado contra el programa dejando muy clara su opinión: "Habéis demostrado algo que es muy común: por la televisión la gente hace lo que sea, y eso es una mierda. Para mí el programa, a partir de ahora, es una puta mierda. Seguramente el mío también, pero el vuestro además es mentira".