Ayuntamientos catalanes no registran como recibida la carta del Gobierno sobre el 1-O

Algunos ayutamientos catalanes han tomado la decisión de no registrar como recibida la carta del Gobierno en la que se les avisa de la ilegalidad de colaborar con la con la celebración de la consulta independentista del 1 de octubre.

Al recibir la notificación, no la marcan con el sello de registro de entrada, por lo que no hay constancia de que haya llegado. El alcalde del municipio de Tavèrnoles (Osona), Carles Banús (PDeCAT) ha publicado en su cuenta de Twitter que ha recibido la carta del secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, pero no ha realizado el registro de entrada correspondiente.

El Gobierno ha enviado 1.500 misivas dirigidas a los secretarios municipales o interventores de los ayuntamientos y también a los consejos comarcales y diputaciones. La Assocació Catalana de Municipis (ACM) está recopilando datos sobre las localidades que han tomado esta medida.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.