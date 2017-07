Las protestas del metal se extienden a la provincia de Pontevedra por falta de avances la negociación del convenio

La falta de avances en la negociación del convenio del metal en la provincia de Pontevedra (que afecta a unas 30.000 personas) ha empujado a los sindicatos a seguir la senda de las centrales de la provincia de A Coruña (donde han tenido lugar varias jornadas de huelga) y a iniciar un calendario de protestas.

Así, este miércoles ha habido concentraciones convocadas por CIG, CC.OO. y UGT en Vigo y Pontevedra para denunciar la falta de voluntad de la patronal para negociar un nuevo convenio, tras meses de reuniones "sin avances" en cuestiones significativas, como el incremento salarial o la regularización de las llamadas 'empresas multiservicios'.

En Pontevedra se han concentrado un centenar de personas ante la Cámara de Comercio (que luego cortaron el tráfico en la Avenida Reina Victoria), donde los secretarios comarcales de los tres sindicatos han coincidido subrayar que el conflicto se "extiende" a la provincia de Pontevedra para reclamar un convenio "digno", que contemple mejoras salariales para los trabajadores del sector.

Ramón Vidal, secretario intercomarcal de UGT en Pontevedra y Arousa, ha explicado que "se trae el conflicto para la provincia de Pontevedra" porque es un convenio que se lleva negociando muchos meses "y está yendo por el mismo camino" que el de A Coruña. "Tenemos que unirnos para que la negociación vaya adelante", ha apuntado.

A su juicio, la reforma laboral es la "culpable" del "desequilibrio" existente en las mesas de negociación entre la patronal y los trabajadores, que "hace imposible encontrar puntos de acuerdo", ya que "la patronal se siente fuerte".

EXTENDER LA MOVILIZACIÓN

Por su parte, Marcos Conde, secretario comarcal de CIG en Pontevedra, ha explicado que están tratando "de que confluyan las movilizaciones porque esa es la única forma de que los trabajadores puedan recuperar poder adquisitivo y mejoras laborales". "Tendremos que alimentar la movilización social", ha insistido Marcos Conde, convencido de que "cuando hay movilizaciones se consiguen avances".

Finalmente, el secretario comarcal de Comisiones Obreras, José Ramón Piñeiro, ha recordado que "lo único que piden es un salario digno" en un sector que tuvo un incremento del 1,8 % en la facturación. "Ahora mismo estamos más cerca de lo que estábamos hace una semana de alcanzar un acuerdo", ha concluido Piñeiro.

CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL

Mientras tanto, en Vigo se han concentrado decenas de delegados de CC.OO., UGT y CIG ante la sede de ATRA, patronal de los talleres de reparación, en la calle del Príncipe, para exigir a los empresarios que "den un paso ya" hacia la consecución del acuerdo, tras 14 reuniones sin resultados significativos.

La responsable del metal en UGT, Ana Belén Valiño, ha recordado que los principales escollos ahora están en la cláusula de revisión salarial, que los sindicatos exigen como "innegociable" para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo; en el incremento de sueldos; y en la necesidad de regular la "lacra" de las empresas multiservicios.

El portavoz de CIG, Xulio Rodríguez, ha advertido de que este sindicato "no firmará nada" que no contenga esa cláusula de revisión salarial, y ha añadido que hay otras cuestiones que deben quedar "bien aclaradas" en el convenio, como los pluses de toxicidad o los de eventualidad (que piden que se paguen mes a mes y no al final de los contratos, como pretende la patronal).

Finalmente, Celso Carnero, de CC.OO., ha confirmado que la mesa de negociación volverá a reunirse este jueves por la tarde, y ha advertido de la importancia de llegar a un acuerdo antes del período de vacaciones para no retrasar los cobros y beneficios para los trabajadores.

Consulta aquí más noticias de Pontevedra.