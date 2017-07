La UPSA forma a profesionales en el software 'SAP Business One'

El curso, de 600 horas de duración, se ha centrado en formar profesionalmente en este software destinado a "mejorar la gestión de las empresas", según la información facilitada a Europa Press por la institución académica.

El curso se ha destinado a alumnos de Administración de Empresas Tecnológicas (ADET), de Ingeniería Informática y de Administración y Dirección de Empresas procedentes de distintas universidades.

En el acto de clausura han estado presentes el decano de la Facultad de Informática, Alfonso López Rivero, junto con el director del ICE, Santiago García-Jalón de la Lama, el experto certificado en 'SAP Business One' de la empresa Seidor, Eduardo Prieto Castro, y la directora del curso, Montserrat Mateos Sánchez.

Durante el acto, el decano de la Facultad de Informática, Alfonso López Rivero, ha destacado el curso de SAP como "una experiencia complementaria que mejora las expectativas profesionales de los futuros consultores con una validez internacional".

"Con 'SAP Business One' la perspectiva profesional se multiplica y los alumnos formados pasarán de un nivel retributivo de 25.000 euros al año a 50.000 euros en Castilla y León", ha apuntado López Rivero.

El decano ha agradecido también al ICE su apoyo para aportar a la sociedad "un título acompañado de una integración profesional, lo que justifica el soporte que ha ofrecido el ICE al apoyar la parte formativa de mejora profesional".

El director del ICE, Santiago García-Jalón de la Lama, ha indicado que "la cualificación técnica y profesional es una de las dimensiones que le corresponde a la Universidad, donde los temas abstractos

se unen con las aplicaciones más prácticas, como sucede en este curso".

Por su parte, el consultor y experto en SAP, Eduardo Prieto Castro, ha destacado "la documentación oficial de SAP que Seidor ha ofrecido para complementar este curso, así como la experiencia aportada".

La directora del curso, Montserrat Mateos Sánchez, ha agradecido a Seidor y al ICE su apoyo, "quienes confiaron en este proyecto con el objetivo de formar a profesionales especializados que mejorarán su carrera profesional en el futuro".

CURSO

El Curso del ICE-SAP Business One, forma profesionales en el software de administración empresarial de SAP y prepara para el examen de certificación como consultor 'SAP Business One', un software destinado a mejorar la gestión empresarial de la pequeña y mediana empresa cuyo objetivo es automatizar las funciones críticas de negocio.

El curso ha contado con alumnos de Administración de Empresas Tecnológicas (ADET), de Ingeniería Informática y de Administración y Dirección de Empresas procedentes de distintas universidades.

Para el próximo curso académico la Universidad Pontificia ofertará el título de 'Experto en SAP Business One' con el que pretende formar a expertos en el software de administración empresarial de SAP, 'SAP Business One'. Además, el curso prepara para el examen de certificación como consultor 'SAP Business One'.

SAP

Según la UPSA, SAP es "una empresa líder mundial" especializada en el software de aplicación empresarial, destinado a mejorar su gestión y cuyo objetivo es automatizar las funciones críticas de negocio en el área de finanzas, operaciones y recursos humanos.

También cuenta con funcionalidades integradas de CRM en marketing y ventas. De ahí que los expertos y consultores SAP son perfiles "muy demandados", ha concluido la Universidad Pontificia de Salamanca.

Consulta aquí más noticias de Salamanca.